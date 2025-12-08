Juan Acosta, un imperio familiar y un polígono líder

A Juan Acosta nunca le hizo falta un plan escrito. Lo suyo fue el presentimiento y ese «yo creo que sí», le ha funcionado en su vida y «mejor que cualquier manual de empresa». Empresario y presidente de la Entidad de Conservación del Polígono de Arinaga (Ecoaga), respaldado por mayoría desde que arrancó esta área industrial. Factura 25 millones de euros al año. Ahora mira atrás y recuerda cuando era un chiquillo en Ingenio que empezó trabajando sin descanso y ha culminado, por ahora, con 125 trabajadores y 80 empresas de un grupo familiar que sostiene un legado que nadie imaginó, ni siquiera él.

Tampoco pensó que fuera a instalar toda la infraestructura eléctrica de la Plaza de la Revolución en Cuba para la visita histórica del Papa Juan Pablo II. Sin esta obra con la que se hizo por los pelos, «la visita del Papa habría hasta fallado», bromea. Todo en él desprende muchísimo humor y sobre todo energía. De joven, mientras trabajaba como camarero y se iniciaba en la pintura de brocha gorda, se atrevió a dar el salto a empapelar paredes. Ese gesto marcó el inicio de su actividad económica. Y en cuanto a gastronomía, no duda: «los potajes que hacía mi madre».

Acosta nació y creció en Ingenio, en una familia en la que era el mayor de cinco hermanos. Desde pequeño, el trabajo era parte natural de la vida. «Primero en la agricultura, como era tradición en mi casa», dice. Después llegó su andadura en hostelería, en el aeropuerto como camarero y establecimientos de San Agustín como Rocas Rojas, el restaurante Lido, y hoteles Protucasa y Faro.

A pesar de todo lo que vendría después, nunca cambió un detalle que lo ancla a su origen, como su comida favorita, esos potajes de su madre. Y su brújula, su mujer y tres hijos. Sus padres tenían una pequeña tienda de comestibles y seguía vinculado a la labranza, pero sentía una «inquietud distinta». Trabajando como camarero y haciendo pinitos, un gestor le preguntó un día dónde podía comprar papel pintado. «Sin pensarlo, me ofrecí a colocarlo», comenta. Este gesto, que hoy relata con naturalidad, fue la puerta que lo llevó a hacerse autónomo con 18 años. Empezó pintando, poniendo moquetas, papeles, revestimientos, reformando apartamentos y hoteles, con el fin de avanzar y sin idea empresarial todavía.

Un amigo le propuso un reto-idea. «Hacía la mili, en el 74, y la idea era aprovechar un local vacío para abrir una ferretería. Acepté sin más garantías que mi intuición». Apostilla que «el trabajo bien hecho siempre empuja hacia adelante». Dicho y hecho. La ferretería comenzó con cinco empleados, creció, sumó materiales de construcción y, casi sin darse cuenta, fue tomando forma el embrión del Grupo Acosta.

Pero si algo define a Juan Acosta es que, detrás de cifras, naves y proyectos, hay siempre una misma brújula: la familia. «Sin la familia no existe nada», repite. «Mi esposa es quien me pone los puntos sobre las íes», comenta riendo. Y respecto a sus tres hijos , continúan hoy el legado del Grupo Acosta, aportando modernización y mirada de futuro.

No tiene un restaurante favorito. «Para mi el valor está en la compañía», señala, aunque conserva una costumbre sencilla que resume su carácter: desayunar con amigos ciertos días, sin prisa y sin protocolos. Porque, aunque su vida es de amplio recorrido, tiene claro que «el día tiene 24 horas y, si se saben llevar, hay tiempo para todo».

Su carrera ha sido un sin parar (la misma semana pasada cerraba «tratos» para un nuevo reto). En 1980 se lanzó a la venta de vehículos Renault. Tres años después compró una parcela en Playa del Inglés y en el 86 construía su edificio emblemático que sigue siendo hoy su sede. En aquella época «pasaba del mostrador a la obra, del almacén a reuniones, sin pensar que lo que estaba levantando acabaría convirtiéndose en 80 empresas y más de 125 trabajadores.

Hay un capítulo que él mismo destaca como uno de los más improbables de su vida: Cuba. Allí abrió, junto a un socio, una empresa de electricidad. Y en 1998 les encargaron la instalación de toda la infraestructura eléctrica de la Plaza de la Revolución para la visita del papa Juan Pablo II.

Rozando los años 90, llegó a la Zona Industrial de Arinaga. Adquirió dos naves para ampliar servicios de Renault. Su presencia lo conectó con el tejido empresarial y, en 1998, entró en la Entidad de Conservación de Arinaga, Ecoaga. Primero como vicepresidente junto a Agustín Reina y dos años después como presidente, un cargo que mantiene desde hace 25 años y del que habla con orgullo.

Sabe que la zona industrial que hoy funciona como referencia nacional lo ha visto crecer tanto a él como a su grupo empresarial casi en paralelo.