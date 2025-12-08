Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
Desde este lunes hasta el domingo se inicia una nueva votación para elegir el pueblo más bonito
El municipio de Tejeda ha pasado a la gran final del concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher y une este nuevo logro al reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos de España, ahora a solo un paso de ser elegido por la prestigiosa marca de bombones para su campaña de Navidad.
Tejeda compite con un pueblo extremeño, Fuente del Maestre, tras quedar excluida en la anterior votación la localidad asturiana de Cudillero. Durante esta semana se abre una nueva votación entre los dos finalistas, desde este lunes hasta el próximo domingo 14 de diciembre. En caso de resultar ganador, el encendido del pueblo se realizará desde el miércoles, según han comunicado los organizadores de la campaña al Ayuntamiento.
El alcalde, Francisco Perera, anima a todos los canarios a votar durante esta semana al ser Tejeda el primer pueblo canario que llega a la final en las doce ediciones de este concurso y ser, por tanto, el representante de todos los pueblos bonitos del Archipiélago.
De los 17 municipios españoles participantes, el de la cumbre grancanaria ha ido imponiéndose en cada votación hasta quedar solo con Fuente del Maestre, un municipio de la provincia de Badajoz.
