La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que un frente atlántico alcance Canarias en la mañana de este miércoles, entre las 8:00 y las 12:00 horas, con un aumento claro de la nubosidad y precipitaciones que afectarán a todas las islas. Según los datos del modelo Harmonie, las lluvias serán en general débiles o moderadas, persistentes en algunos puntos del norte y zonas de medianías, especialmente tras el episodio de calima registrado en el puente de diciembre.

Las temperaturas descenderán ligeramente, sobre todo las máximas en áreas interiores y en vertientes norte. El viento rolará al nordeste con intensidad moderada, reforzándose en zonas expuestas a partir de mediodía.

El estado de la mar también empeorará: el viento en altamar alcanzará fuerza 5 y el mar de fondo del noroeste dejará olas combinadas de entre 3 y 3,5 metros, con posibilidad de alturas máximas puntuales próximas a 9 metros. Se mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.

A medida que avance la tarde, se abrirán claros en la mayoría de las islas, aunque el ambiente seguirá más fresco que en días anteriores.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Cielos nubosos y lluvias débiles

Intervalos nubosos desde primeras horas, más compactos en el norte, con precipitaciones débiles y claros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso moderado en zonas interiores. Viento flojo del oeste girando a norte moderado.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 21

FUERTEVENTURA — Nubosidad matinal y lluvias ocasionales

Cielos poco nubosos al inicio, aumentando a nubosos durante la mañana y con lluvias débiles puntuales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero o moderado descenso. Viento flojo del oeste girando a nordeste moderado.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y descenso térmico

Norte nuboso con lluvias débiles, localmente moderadas al mediodía. En el resto, intervalos nubosos y ambiente más estable. Temperaturas en descenso en el norte, especialmente en medianías y cumbres. Viento variable flojo, pasando a nordeste moderado.

Temperaturas (°C): Las Palmas 17 / 22

TENERIFE — Precipitaciones en el norte y claros al final

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles o moderadas, persistentes en medianías. En el sur, intervalos nubosos sin lluvias significativas. Temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en zonas altas. Viento flojo del oeste rolando a nordeste moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 16 / 22

LA GOMERA — Lluvias débiles en el norte y tarde más estable

Nuboso en el norte con lluvias débiles locales, especialmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en descenso moderado en zonas altas. Viento del noroeste flojo girando a nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián 17 / 22

LA PALMA — Lluvias persistentes en el norte y este

Cielos nubosos o cubiertos con lluvias localmente moderadas y persistentes en el norte y el este. Apertura de claros por la tarde. Temperaturas en descenso, más marcado en zonas altas. Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en extremos sur y noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 20

EL HIERRO — Nubes y lluvias en el norte

Intervalos nubosos aumentando a nuboso con lluvias débiles en el norte. Apertura de claros por la tarde. Temperaturas máximas en descenso, más notable en medianías. Viento del noroeste flojo pasando a nordeste moderado, con intervalos fuertes en el sur y noroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 17