El albergue de perros de San Bartolomé de Tirajana alerta de su saturación

El Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA) del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana promueve una nueva campaña de adopción ante su inminente saturación. De las 22 plazas que componen la instalación, 20 se encuentran cubiertas por perros potencialmente peligrosos (PPP), una cifra que pone en jaque la capacidad del municipio para atender a los animales abandonados.

La Concejalía de Sanidad, dirigida por la edil Araceli Armas Cruz, señala que este desbordamiento es consecuencia de un fuerte estigma social negativo que pesa sobre los PPP, lo que dificulta enormemente su adopción. Esta percepción provoca que la estancia de estos animales en el CETA se prolongue durante años y genere un impacto negativo en su bienestar y acarree cuantiosos gastos económicos al erario público.

El problema del abandono

La acumulación de PPP responde a la obligación municipal de recoger y atender a los animales abandonados, en cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. El Ayuntamiento constata que la mayoría de los canes recogidos con esta catalogación carecen del microchip obligatorio, de manera que impide la identificación de sus propietarios.

Ante esta coyuntura crítica, y mientras se gestiona la construcción de un nuevo CETA a través de la Mancomunidad de las Medianías, San Bartolomé de Tirajana se ha visto forzado a recurrir a guarderías caninas externas para poder seguir atendiendo las demandas de la legislación vigente.

Desmitificar la peligrosidad

Para afrontar la crisis de espacio, el Consistorio ha puesto en marcha una campaña de sensibilización cívica destinada a promover la adopción de estos perros y a desmitificar su peligrosidad basada únicamente en la raza.

El alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez manifestó que «los perros no son peligrosos por su raza, sino por la historia que han vivido, por el trato y la educación recibida». El primer edil anima a la ciudadanía a participar en «adopciones seguras, responsables y acompañadas de garantías legales y profesionales» e insta a dejar de lado los prejuicios.

La edil de Sanidad reitera la «gran relevancia social» de la adopción de estos animales y la «urgente necesidad» de que la población se sensibilice. Para ello, el Ayuntamiento convoca una jornada de puertas abiertas en el CETA el próximo sábado 13 de diciembre, en horario de 09:30 a 13:00 horas para fomentar el contacto directo y responsable con los perros albergados.