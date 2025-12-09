La Aldea de San Nicolás activa el Campus de Navidad 2025 con talleres, deporte y apoyo a la conciliación
El programa está dirigido a menores de entre 3 y 12 años empadronados en el municipio y se enmarca en el Plan Corresponsables
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del Campus de Navidad, una iniciativa incluida en el Plan Corresponsables 2025 y dirigida a niños y niñas empadronados en el municipio con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
El Campus se celebrará del 22 al 31 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y ofrecerá una programación variada de actividades lúdicas y formativas. Talleres, juegos, deportes, sesiones de piscina y salidas fuera del municipio formarán parte del programa, diseñado para garantizar el entretenimiento y desarrollo personal de los menores durante las vacaciones escolares.
La concejala de Política Social y del Mayor, Jennifer Sosa Martín, subraya que "el Campus de Navidad es un recurso fundamental para muchas familias del municipio, ya que permite conciliar la vida laboral y familiar en unas fechas especialmente sensibles. Nuestro objetivo es que los niños y niñas disfruten de un entorno seguro, educativo y divertido, con actividades pensadas para su desarrollo y bienestar”.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de diciembre. Las familias interesadas pueden consultar la información completa a través de los canales oficiales del Ayuntamiento o contactando por correo electrónico en la dirección: corresponsableslaaldea@gmail.com.
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás reafirma su compromiso con la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias durante los periodos no lectivos.
