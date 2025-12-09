Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aldea de San Nicolás activa el Campus de Navidad 2025 con talleres, deporte y apoyo a la conciliación

El programa está dirigido a menores de entre 3 y 12 años empadronados en el municipio y se enmarca en el Plan Corresponsables

La Aldea

La Aldea / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del Campus de Navidad, una iniciativa incluida en el Plan Corresponsables 2025 y dirigida a niños y niñas empadronados en el municipio con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

El Campus se celebrará del 22 al 31 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y ofrecerá una programación variada de actividades lúdicas y formativas. Talleres, juegos, deportes, sesiones de piscina y salidas fuera del municipio formarán parte del programa, diseñado para garantizar el entretenimiento y desarrollo personal de los menores durante las vacaciones escolares.

La concejala de Política Social y del Mayor, Jennifer Sosa Martín, subraya que "el Campus de Navidad es un recurso fundamental para muchas familias del municipio, ya que permite conciliar la vida laboral y familiar en unas fechas especialmente sensibles. Nuestro objetivo es que los niños y niñas disfruten de un entorno seguro, educativo y divertido, con actividades pensadas para su desarrollo y bienestar”.

Cartel Campus Navidad

Cartel Campus Navidad / LP/DLP

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de diciembre. Las familias interesadas pueden consultar la información completa a través de los canales oficiales del Ayuntamiento o contactando por correo electrónico en la dirección: corresponsableslaaldea@gmail.com.

Noticias relacionadas y más

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás reafirma su compromiso con la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias durante los periodos no lectivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
  3. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  4. Hallado el cadáver de un hombre joven en la playa de Bocabarranco
  5. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  6. El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
  7. Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla
  8. Tejeda estrena 'La Pelusa', una casa rural que combina tradición y tranquilidad frente al Roque Nublo

Gran recogida de juguetes en Las Palmas de Gran Canaria para una Navidad solidaria

Gran recogida de juguetes en Las Palmas de Gran Canaria para una Navidad solidaria

La Aldea de San Nicolás activa el Campus de Navidad 2025 con talleres, deporte y apoyo a la conciliación

La Aldea de San Nicolás activa el Campus de Navidad 2025 con talleres, deporte y apoyo a la conciliación

David Perdomo se suma a La Radio Canaria como nuevo director de ‘Canarias a la 1’

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

Procesión del día grande de la Concepción en Jinámar: malagueña para la Virgen, caña dulce y mucha devoción

Procesión del día grande de la Concepción en Jinámar: malagueña para la Virgen, caña dulce y mucha devoción

El pregón de la Parranda del Cura abre las Fiestas de Santa Lucía

El Jardín Botánico renueva el espacio del palmeral canario y los dragos

El Jardín Botánico renueva el espacio del palmeral canario y los dragos

Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher

Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
Tracking Pixel Contents