El Ayuntamiento de Telde exige al Gobierno de Canarias claridad y apoyo institucional por el vertido que mantiene cinco playas cerradas

El alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, critica la falta de comunicación por parte del Ejecutivo canario y asegura que la ciudad "se siente abandonada"

Playa de Melenara cerrada al baño.

Playa de Melenara cerrada al baño. / Andrés Cruz

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Las cinco playas del municipio —Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza— continúan cerradas debido a episodios de contaminación derivados de las jaulas marinas ubicadas frente al litoral. El Ayuntamiento de Telde mantiene bloqueado el acceso y prohíbe el baño como medida preventiva hasta conocer, este jueves, los resultados del análisis de las muestras de agua recogidas este martes por la inspección de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

El Consistorio insiste en que abrir las playas con datos desfavorables supondría un riesgo para la salud de la ciudadanía y continuará con la señalización y el control del litoral hasta que los informes técnicos sean favorables.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, cuestionó la gestión de la crisis tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España. Aunque reconoció el compromiso institucional, lamentó que “ningún cargo público, consejero o responsable haya visitado la costa teldense desde que estalló la crisis”. Según Peña, “esta ciudad se siente abandonada” y ha tenido que afrontar la emergencia con los servicios municipales de Playas y Limpieza Viaria, mientras miles de familias ven su litoral cerrado sin respuestas claras.

El primer edil criticó también la falta de comunicación pública periódica por parte del Gobierno canario, como ruedas de prensa o comparecencias informativas, que permitan a la ciudadanía conocer la evolución de la crisis y los avances diarios. “Los vecinos merecen información directa, rigurosa y constante”, subrayó Peña, destacando que la presencia pública de la administración autonómica, que cuenta con los datos y equipos técnicos necesarios, sería clave para recuperar la confianza.

“Telde ha estado sola afrontando las consecuencias, pero aún están a tiempo: les invitamos a venir, dar explicaciones y ponerle cara a esta situación”, concluyó el alcalde.

La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste

La justicia tumba el Plan Especial de la calle Perojo de Las Palmas de Gran Canaria por fallos en su tramitación

El Ayuntamiento de Telde exige al Gobierno de Canarias claridad y apoyo institucional por el vertido que mantiene cinco playas cerradas

Un colegio del sur de Gran Canaria abre una casa de la Navidad solidaria

Kany García anuncia su nueva gira por Europa con parada en Gran Canaria

Campanadas al sol en Gran Canaria: el Adiós, Hello! Festival dará la bienvenida a 2026 desde la playa de Puerto Rico

Puertos Canarios da un ultimátum a la cementera de Santa Águeda: deberá presentar el proyecto de desmantelamiento antes de mayo

Esther Vega, pintora: “Mis mujeres se convierten en símbolos de resistencia y valentía”
