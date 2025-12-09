Canarias activa la prealerta por contaminación marina en la costa de Telde

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado este lunes, 9 de diciembre, una situación de prealerta por contaminación marina en el municipio de Telde, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (PLATECA).

Aunque el foco de emisión ya no está activo, las autoridades continúan monitorizando la zona debido a la detección de restos flotantes en el mar y residuos en tierra durante los últimos tres días, si bien en cantidades mínimas, según informa el Ejecutivo regional.

Los medios aéreos desplegados no han detectado residuos orgánicos en la superficie del mar, lo que dificulta su recogida y seguimiento visual. No se han identificado restos de descomposición en superficie ni en los viveros marinos cercanos.

Siguen cerradas cinco playas

Como medida preventiva, siguen cerradas al baño las playas de Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza, mientras se prolongan los trabajos de seguimiento y análisis a lo largo de la costa.

En el operativo participan efectivos de la Unidad de Apoyo a Emergencias, inspectores de Salud Pública y personal del propio Ayuntamiento de Telde, que se mantienen desplegados para evaluar la evolución del episodio.

Desde la Consejería de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias se recuerda que este tipo de medidas preventivas tienen como objetivo proteger la salud pública y el medio marino y se pide a la ciudadanía que respete las indicaciones mientras continúe la situación de prealerta.