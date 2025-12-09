Un colegio del sur de Gran Canaria abre una casa de la Navidad solidaria
Con una entrada simbólica de alimentos no perecederos, el CEIP San Fernando invita a visitar su Casa de la Navidad, donde los alumnos actúan como guías y ofrecen representaciones navideñas
Por tercer año consecutivo, alumnos, familias y profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando de Maspalomas convierten el centro educativo en una Casa de la Navidad. Con materiales reciclados y de papelería, los pasillos y aulas se convierten en ‘La sala de los Reyes Magos’, ‘La habitación de Papá Noel’, ‘La fábrica de juguetes’ una ‘Cueva aborigen’ o ‘Laponia’, donde los visitantes podrán experimentar el frío polar. El Nacimiento, en otra de las salas, es un Belén de temática canaria con casas típicas, palmeras y animales elaborados con plastilina por el alumnado.
Un alimento no perecedero bastará como entrada simbólica para la Casa de la Navidad, donde los propios alumnos actúan como elfos que guían a los visitantes por todas sus estancias y hacen representaciones para amenizar el recorrido. Toda la comida recaudada irá destinada a ayudar a las familias más vulnerables de San Bartolomé de Tirajana. La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el lunes 15 de diciembre de 15:00 a 16:30, aunque se organizan visitas por otros centros educativos y de mayores.
