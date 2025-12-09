Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un colegio del sur de Gran Canaria abre una casa de la Navidad solidaria

Con una entrada simbólica de alimentos no perecederos, el CEIP San Fernando invita a visitar su Casa de la Navidad, donde los alumnos actúan como guías y ofrecen representaciones navideñas

La habitación de Papá Noel en la Casa de la Navidad del CEIP San Fernando de Maspalomas.

La habitación de Papá Noel en la Casa de la Navidad del CEIP San Fernando de Maspalomas. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

San Bartolomé de Tirajana

Por tercer año consecutivo, alumnos, familias y profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando de Maspalomas convierten el centro educativo en una Casa de la Navidad. Con materiales reciclados y de papelería, los pasillos y aulas se convierten en ‘La sala de los Reyes Magos’, ‘La habitación de Papá Noel’, ‘La fábrica de juguetes’ una ‘Cueva aborigen’ o ‘Laponia’, donde los visitantes podrán experimentar el frío polar. El Nacimiento, en otra de las salas, es un Belén de temática canaria con casas típicas, palmeras y animales elaborados con plastilina por el alumnado.

Un alimento no perecedero bastará como entrada simbólica para la Casa de la Navidad, donde los propios alumnos actúan como elfos que guían a los visitantes por todas sus estancias y hacen representaciones para amenizar el recorrido. Toda la comida recaudada irá destinada a ayudar a las familias más vulnerables de San Bartolomé de Tirajana. La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el lunes 15 de diciembre de 15:00 a 16:30, aunque se organizan visitas por otros centros educativos y de mayores.

Parte del Belén Canario en la Casa de la Navidad del CEIP San Fernando de Maspalomas

Parte del Belén Canario en la Casa de la Navidad del CEIP San Fernando de Maspalomas / LP/DLP

