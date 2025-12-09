Esther Vega, pintora: “Mis mujeres se convierten en símbolos de resistencia y valentía”

La Casa-Museo León y Castillo de Telde exhibe hasta el próximo día 22 de febrero de 2026 la muestra ‘La memoria transitada’, una propuesta de la creadora Esther Vega Castro que propone un recorrido visual por la historia de la identidad femenina. Contextualizada en el programa conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la entrega de Vega de alguna manera prosigue mostrando los retos persistentes que subyacen en los imparables avances en la defensa de los derechos y el progreso de las mujeres.

La pintora, que hace justo un año exhibía su obra en Casa África en la muestra colectiva comisariada por Javier Mamely, ‘Magua. Relatos Migratorios’, propone al público en esta nueva serie un recorrido por varias obras que hacen referencia a la memoria de las mujeres a lo largo de diferentes periodos históricos, desde el Renacimiento hasta la actualidad. “En la exposición, esto se refleja en los personajes que he seleccionado, que permiten visibilizar cómo la cultura y la tradición han naturalizado ciertas pautas sociales de dominación. Me apoyo en conceptos como el de ‘habitus’ de Pierre Bourdieu, que explica cómo las estructuras patriarcales se reproducen culturalmente, transmitiéndose de generación en generación, y cómo estas pautas afectan la vida de las mujeres de manera diversa según la cultura o el contexto histórico”, explica la pintora.

“Cada retrato refleja cómo la identidad femenina se construye bajo ciertas condiciones culturales y sociales, pero también cómo las mujeres actúan como agentes de resistencia y transformación. La exposición propone pensar la identidad no como algo estático, sino como resultado de múltiples experiencias históricas y personales”, dice.

Esther Vega, cuya trayectoria artística ha transcurrido entre la experimentación y el aprendizaje de diferentes técnicas y la utilización de materiales diversos, muestra así a Caterina Sforza, “una mujer valiente del Renacimiento que tuvo que luchar por su familia y por su posición o a Margarita Teresa de Austria, retratada en Las Meninas de Velázquez, cuya vida fue marcada por decisiones culturales y políticas que la cosificaron desde niña. En definitiva, la selección se centra en mujeres cuya historia simboliza luchas, experiencias y vicisitudes representativas en distintas épocas. Mujeres de la historia o del presente, como víctimas de guerras o conflictos, se convierten en símbolos de resistencia y valentía”.

Etnografía visual

La pintora, que ha exhibido su obra en diferentes galerías de Canarias, Barcelona, Málaga, Madrid, Luxemburgo o Alemania, habla en su discurso plástico de la memoria colectiva, un concepto abstracto que traduce al lenguaje visual a través de los personajes y sus biografías. “Cada retrato es, en cierto modo, un acto de etnografía visual: representa la vida, las luchas y las experiencias de mujeres que han vivido diferentes tipos de violencia o que han tenido que superar enormes desafíos. Así, la memoria colectiva se materializa en la mirada, la postura y la presencia de estas figuras”, comenta.

“El diálogo entre lo efímero y lo permanente se percibe en cómo los retratos capturan momentos individuales de la historia y, al mismo tiempo, simbolizan patrones sociales que se han repetido a lo largo del tiempo. Las experiencias de estas mujeres trascienden su contexto inmediato y nos conectan con historias colectivas y universales”, agrega Esther Vega, que ya en su muestra de 2022 planteada junto a Marta de la Guardia, ya trabajó la idea de lo efímero como parte consustancial de la condición del ser humano.

Vehículo de memoria histórica

La creadora, que confiesa tener debilidad por la obra de pintores como Millares, Antonio Padrón y Anselm Kiefer, entre otros muchos, considera que el arte tiene la capacidad de actuar como un vehículo de memoria histórica y social, “ya que transmite lo que acontece en las sociedades y permite reflexionar sobre aquello que podría pasar desapercibido. Coincido con el artista alemán Gerhard Richter que dijo que el arte es la forma más elevada de esperanza. A través de las obras, los artistas comunican mensajes que pueden transformar la percepción y la conciencia social, haciendo del arte un instrumento de memoria y de transformación”, subraya Vega, quien canaliza su inspiración en el expresionismo abstracto, desde la figuración más sutil hasta la abstracción más absoluta.

“El arte es un medio de visibilización y reflexión. Permite que las experiencias se transmitan, generen empatía y provoquen cuestionamientos sobre la sociedad. Durante fechas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las obras artísticas se convierten en herramientas que conectan pasado, presente y futuro, mostrando tanto la violencia como la resistencia”.

La exposición ‘La memoria transitada’ juega con metáforas visuales de la mirada. “La mirada es el espejo del alma. A través de ella se transmiten emociones, historias y resistencias. Puede reflejar sufrimiento, fuerza, esperanza o determinación. Quien observa necesita cierta sensibilidad para captar estas emociones, pero es un vehículo poderoso para comunicar la memoria y la experiencia de las mujeres representadas”, concluye Esther Vega.