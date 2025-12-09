Campanadas al sol en Gran Canaria: el Adiós, Hello! Festival dará la bienvenida a 2026 desde la playa de Puerto Rico

El 31 de diciembre, Gran Canaria dará la bienvenida a 2026 doce horas antes con la celebración de las campanadas del mediodía desde la Playa de Puerto Rico en Mogán en la segunda edición del 'Adiós, Hello! Festival, un evento de acceso libre que contará con música en directo, gastronomía y actividades familiares que será retransmitido para todo el mundo a través del canal RTVE Internacional.

Desde las 10:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde, y con acceso libre y gratuito, un público de todas las edades tendrá a su disposición actividades como CrossFit, degustación de tapas canarias y un «salto al mar» masivo para sumergirse en el Atlántico tras la cuenta atrás de las 12 del mediodía. Para amenizar el acto, durante siete horas el festival contará con las actuaciones musicales de artistas de Gran Canaria como Kimy Touw, finalista de La Voz España, las Glitter Girls, la Banda Crossfire, DJ Esteban, el grupo de baile World Entertainment o la moganera Arantza Navarro. Como atractivo principal, los grupos de los años 90 Capella y N-Trans llevarán su energía y repertorio icónico a la playa de Puerto Rico.

«Una promoción turística única»

Tras el éxito del año pasado, esta segunda edición del 'Adiós, Hello! Festival' cuenta con una subvención de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria de 115.000 euros. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, agradeció esta aportación y destacó que la colaboración de RTVE para la retransmisión en directo tanto a nivel nacional como internacional «es una promoción turística única que mostrará al mundo cómo despedimos el año aquí, con un clima extraordinario y un programa lleno de actividades». Bueno recalcó que «es el único evento de Canarias que celebra las campanadas del 31 de diciembre al sol, a las 12 del mediodía, y es un orgullo que Mogán vuelva a liderar esta propuesta».

Cartel del 'Adiós, Hello! Festival' / LP/DLP

El consejero de Turismo, Carlos Álamo, destacó por su parte que esta acción «visibiliza una de las mayores potencialidades de Gran Canaria: poder disfrutar de la playa los 365 días del año». El consejero subrayó que las imágenes que genere el evento «viajarán por todo el mundo», una manera de reforzar la marca turística de la isla y poner en valor «uno de los mejores microclimas del planeta».

La iniciativa está organizada por la promotora Isla Mundial SL y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y Turismo de Gran Canaria. Los detalles y horarios de la programación están disponibles en la página web oficial www.adioshello.com.