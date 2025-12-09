Gáldar deja las uvas y despide el año con los 'Munchitos de la suerte'

Gáldar recibirá 2026 con una fiesta de Fin de Año en la que sustituirá las tradicionales uvas por los 'Munchitos de la Suerte'. El 31 de diciembre, el recinto cultural La Quinta acoge la bautizada como 'Noche Zero', que incluye actuaciones desde las 23:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana.

Con la intención de ofrecer una Nochevieja «diferente» y con un «toque canario» la fiesta cambiará las tradicionales uvas por los 'Munchitos de la Suerte'. Las entradas más baratas para el evento cuestan desde los 40 euros y se ofrece servicio de guaguas de ida y vuelta desde el El Rincón en Las Palmas de Gran Canaria por 5 euros. Los residentes de Gáldar y los titulares del Carné Joven Europeo contarán con descuentos especiales.

Juseph lidera el cartel de artistas

El evento, organizado por Macaronesia Events y la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, pretende ofrecer la mejor música y un ambiente festivo cargado de sorpresas. La organización ha dispuesto un despliegue técnico de iluminación y sonido «sin precedentes» para garantizar una primera noche del año inolvidable.

El cartel de "Noche Zero" está encabezado por el artista urbano canario Juseph. Consolidado en la escena nacional y conocido por su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, sus temas acumulan millones de reproducciones y es considerado una de las propuestas musicales con mayor proyección del archipiélago. Junto a Juseph, el evento contará con la participación de Wos Las Palmas, uno de los nombres emergentes y referente local entre el público joven. Completan el cartel DJ Evando Moreira, reconocido por su versatilidad y trayectoria en las islas, y DJ Sammyto, conocido por sus sesiones enérgicas y técnicas.

Las entradas para 'Noche Zero' ya están a la venta a través de las plataformas entradascanarias.com y tureservaonline.es.