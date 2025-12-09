Los alcaldes de Primero Canarias acusan a Carmelo Ramírez de pasarles factura en el Presupuesto del Cabildo

Los alcaldes de Municipalistas Primero Canarias, el nuevo partido político liderado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández tras la ruptura con Nueva Canarias (NC), acusan al consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, de pasarles «factura» en el Presupuesto de la corporación para 2026 al dejar fuera a sus ayuntamientos del reparto de 6,99 millones de euros en transferencias de capital con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Ese dinero, para actuaciones concretas en los municipios durante el año próximo, se distribuye en 33 partidas nominativas entre 13 ayuntamientos, entre los que solo uno, el de Santa Lucía de Tirajana, está gobernado por los grupos escindidos de NC y ahora integrados en Municipalistas Primero Canarias.

Han quedado fuera de ese reparto los consistorios de Gáldar, Agüimes, Telde, Ingenio y Tejeda, todos ellos con alcaldes del nuevo partido de Sosa y Hernández. También quedan fuera de esas subvenciones los municipios de Teror , San Mateo y Mogán, estos dos últimos porque en su día se desmarcaron del acuerdo entre el Cabildo y el resto de ayuntamientos para recibir el dinero del Fdcan directamente del Gobierno de Canarias.

El ayuntamiento más favorecido en la distribución es Santa María de Guía con siete partidas y 1,4 millones

Primero Canarias, según declaró uno de sus alcaldes a este periódico, considera que Ramírez ha excluido a sus municipios de esa bolsa de ayudas para «castigar» a los grupos locales que abandonaron NC para crear la nueva formación política, así como beneficiar a los que se están acercando al partido de Ramírez.

En el Presupuesto del Cabildo para 2026, aprobado por la mayoría de NC y PSOE en la corporación insular, incluidos los votos de los consejeros Teodoro Sosa y Raúl García Brink, ahora en Primero Canarias, se recogen 33 partidas nominales a los otros 13 ayuntamientos, con el de Santa María de Guía como principal beneficiario, pues recibe siete actuaciones por un total de 1.403.996 euros.

Ese consistorio está gobernado por un pacto cuatripartito (PSOE, PP, UxC y Ahora Guía) tras desbancar de la alcaldía a Pedro Rodríguez, uno de los principales impulsores de la división en NC. Entre otras obras nominales del Fdcan se consignan 640.000 euros para la red de saneamiento de las Medianías, 250.000 para un ascensor peatonal en el casco urbano, o 170.000 euros para pasos de peatones inteligentes.

Firgas es el segundo ayuntamiento más favorecido por número de actuaciones subvencionadas, cinco, aunque no por la cuantía total, 450.000 euros, con cuatro partidas de 100.000 euros cada una para redes de agua, instalaciones deportivas, reasfaltado y red interna de comunicaciones municipales. Ese municipio esta gobernado por otro pacto cuatripartito con regidor del PSOE.

Santa Lucía de Tirajana es el único municipio con alcalde escindido de NC que recibe dinero de esa partida de Cooperación Institucional

Por cantidad de dinero, tras Santa María de Guía se sitúa La Aldea, con alcalde de NC, con una única partida de 700.000 euros para la remodelación del mercadillo municipal. Le siguen Las Palmas de Gran Canaria con 650.000 euros en dos actuaciones (rehabilitación del Mercado del Puerto y conectividad digital); y Santa Brígida, con 600.000 euros para obras en el Camino de la Cruz del Gamonal.

En el siguiente escalón, con 550.000 euros, se encuentran los ayuntamientos de Moya (PP) y Santa Lucía de Tirajana. Este último es el único con alcalde de Primero Canarias escindido de NC, Francisco García, pero con concejales que aún siguen fieles al partido de Ramírez.

El listado de beneficiados por estas partidas del Fdcan lo completan San Bartolomé de Tirajana (PP), con 449.918 euros; Arucas (PSOE) con 400.000 euros; Valsequillo (AV) también con 400.000 euros; Agaete (PP) con 300.000 euros; Artenara (PP) con 292.323 euros y; por último, Valleseco (PP) con 150.000 euros.