Onalia Bueno, Roberto Herrera y Valerón: Arguineguín acoge un evento con famosos canarios por una causa solidaria

El próximo 20 de diciembre, el municipio de Arguineguín (Gran Canaria) acogerá un destacado partido benéfico que combinará deporte y solidaridad, con la participación de famosos canarios. Esta iniciativa solidaria, anunciada en redes sociales, ha generado gran entusiasmo en toda la comunidad.

Según la convocatoria difundida en Instagram, el encuentro reunirá a figuras populares de distintos ámbitos —deporte, cultura, entretenimiento y sociedad— con el objetivo de movilizar la solidaridad de la ciudadanía. Roberto Herrera, Juanka López, Kike Pérez, Efecto Pasillo, Kilombo Improvisado, Lola Ortiz, Tamito Fernández, Onalia Bueno, Rubén Pitu, Baby Solano y hasta el mismísimo Juan Carlos Valerón, entre muchos otros.

Este tipo de partidos benéficos tiene tradición en el archipiélago. Por ejemplo, el evento Amigos de Vitolo ha servido en años anteriores para recaudar fondos para menores canarios con enfermedades graves, combinando deporte, música y participación de celebridades. En ese sentido, los promotores del partido de Arguineguín pretenden replicar ese espíritu de solidaridad, convirtiendo el fútbol en una herramienta de ayuda social.

Por la Asociación Benéfica Ya Era Hora

El anuncio en redes ha generado entusiasmo entre los vecinos de la zona y aficionados de toda Gran Canaria. Muchos usuarios han expresado su deseo de acudir al evento, esperando una jornada festiva y de unión en torno a la causa solidaria. Además, se espera que la presencia de personalidades conocidas ayude a visibilizar la necesidad de apoyo comunitario en invierno, una época tradicionalmente dura para muchas familias.

La cita tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en el Estadio de Arguineguín y comenzará a las 18:00 horas. Para poder acceder es necesario llevar un juguete de un coste mínimo de diez euros y presentar el ticket de compra junto al juguete. Todo lo recaudado irá destinado a favor de la Asociación Benéfica Ya Era Hora.

Desde las entidades implicadas animan a la población a sumarse y apoyar la iniciativa: “Cada granito de arena cuenta, y queremos que esta cita sea una fiesta de solidaridad”, se ha señalado en los mensajes promocionales. Además, se confía en que el evento sirva como punto de encuentro para resaltar valores como la cooperación, el compromiso social y la empatía, tan importantes especialmente en fechas cercanas a la Navidad.