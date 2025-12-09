¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Gáldar, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, martes 9 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR de Calle Fernando Guanarteme 82 tiene la Gasolina 98 a 1,149€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en el municipio de Agüimes es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 del municipio de Agüimes a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la estación de servicio OCÉANO SARDINA SUR en Calle Fernando Guanarteme 82, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 de Telde a 1,149€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en el municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 en Gáldar a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,239€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,049€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,049€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,268€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,279€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 9 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,099€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,138€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,059€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde se puede encontrar el gasoil a 1,095€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,149€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,984€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,984€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 9 de diciembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,984€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,984€ el litro.

