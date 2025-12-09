El pregón de la Parranda del Cura abre las Fiestas de Santa Lucía

Las Fiestas de Santa Lucía arrancaron la noche del domingo con el pregón, de la mano de La Parranda del Cura, y el anuncio de la elección de la joven Lucía González como Lucía Canaria del año 2025, que compartirá ese honor con la Lucía Sueca. «Este pregón marca oficialmente el inicio de unas jornadas que celebran nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de pertenecer a este pueblo», resaltó el alcalde, Francisco García, durante la presentación de los pregoneros, quien solicitó que «estas fiestas sean un espacio para compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como pueblo».

El programa de actos entra ente martes en la semana grande con una exposición, en la Biblioteca a las 16:00 horas, de los trabajos del Concurso de Redacción Maestra Clara Pérez Santana, que permanecerá abierta hasta el miércoles 31 de diciembre. El jueves, en el Salón de Plenos a las 17:30 horas, se proyectará el documental de Juan Ramírez Teje tu historia. Artesanía canaria desde el aire, producido por FBA Vuela y financiado por la Fedac.

El alcalde Francisco García durante la presentación de los pregoneros. | LP/DLP

El viernes, víspera de la festividad de la patrona, desde las 16:00 horas se abre la biblioteca para la recogida de ofrendas. Todos los interesados pueden pasar a dejar los productos y, en caso de que no dispongan de coche, pueden ponerse en contacto con la comisión para pasar a recogerlos. A las 17:00 horas se recibirá a la Banda Aborigen que efectuar un pasacalle por el pueblo y a las 20:00 horas se celebrará la procesión nocturna de Santa Lucía por el recorrido de costumbre, acompañados por la banda de música.

A las 20:00 horas será la salida de los peregrinos desde la Cruz del Siglo hacia la Iglesia, con llegada a la plaza una hora después para recibimiento de «La Luz» a Santa Lucía con repique de campana, a lo que seguirá un espectáculo musical con Aníbal & La Jalada y una parranda con enyesque de productos de Santa Lucía. A medianoche se lanzarán los fuegos artificiales desde la carretera de El Valle.

El programa del sábado comienza a las a 7:00 horas con la Diana Floreada por las calles y barrios, amenizada por la Banda Aborigen, y a las 9:00 horas la Feria de Ganado. A las 11:00 horas se hará el recibimiento de las Lucías Sueca y Canaria. La jornada lúdica acabará con el Mariachi Peleón y una verbena con Son del Caney, Jaleo Music y Leyenda Joven.