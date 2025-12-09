Moya impulsa un proyecto piloto para definir su estrategia cultural
Un equipo interdisciplinar de profesionales colabora con el Ayuntamiento para desarrollar una hoja de ruta para los próximos años en materia cultural
La Villa de Moya se convierte en municipio piloto para un proyecto de análisis y planificación destinado a definir la futura estrategia cultural del municipio. Este proceso, denominado ‘Diagnóstico y Plan de Acción Cultural de la Villa de Moya’, tiene como objetivo principal conocer la realidad cultural del municipio en profundidad y establecer una hoja de ruta para los próximos años.
El proyecto se enmarca dentro del programa ‘Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo’ del Gobierno de Canarias y selecciona al municipio norteño para implementar la prueba piloto de un modelo de planificación cultural local que busca ser replicable en el resto del Archipiélago.
Encuesta a la ciudadanía
El estudio es desarrollado por un equipo interdisciplinar de profesionales vinculados a la cultura, la educación y la gestión pública. El proceso de diagnóstico se caracteriza por un enfoque participativo en la integración de agentes y ciudadanos en la construcción de la estrategia. Por ello anima a la ciudadanía a que participe de manera activa en el proceso a través de una encuesta en la que puede aportar su visión y propuestas. El propósito es lograr una planificación que fortalezca la identidad local, ponga en valor la creatividad y la participación ciudadana, y consiga una cultura más viva y accesible para los vecinos con un plan de acción que incluirá ejes, líneas y proyectos para el desarrollo cultural sostenible de Moya.
Apuesta por la descentralización de la Cultura
«En la Villa de Moya llevamos años apostando por la descentralización de la cultura y ahora tenemos una oportunidad para seguir fortaleciendo la identidad de nuestro municipio y poner en valor el talento, la creatividad y la participación ciudadana. Este programa nos permitirá afinar nuestra planificación para continuar acercándola hasta nuestros vecinos y reafirmar nuestro compromiso con la cultura», resalta el alcalde, Raúl Afonso.
El estudio cuenta con el impulso y la implicación del Ayuntamiento de la Villa de Moya, a través de la concejalía de Cultura. «Estamos trabajando mano a mano con los técnicos con el objetivo de que este diagnóstico sea una herramienta útil para construir entre todos una cultura más viva, participativa y conectada con la identidad de la Villa de Moya» añade el concejal de Cultura, Octavio Suárez.
