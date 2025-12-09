Moya impulsa un proyecto piloto para definir su estrategia cultural

La Villa de Moya se convierte en municipio piloto para un proyecto de análisis y planificación destinado a definir la futura estrategia cultural del municipio. Este proceso, denominado ‘Diagnóstico y Plan de Acción Cultural de la Villa de Moya’, tiene como objetivo principal conocer la realidad cultural del municipio en profundidad y establecer una hoja de ruta para los próximos años.

El proyecto se enmarca dentro del programa ‘Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo’ del Gobierno de Canarias y selecciona al municipio norteño para implementar la prueba piloto de un modelo de planificación cultural local que busca ser replicable en el resto del Archipiélago.

Encuesta a la ciudadanía

El estudio es desarrollado por un equipo interdisciplinar de profesionales vinculados a la cultura, la educación y la gestión pública. El proceso de diagnóstico se caracteriza por un enfoque participativo en la integración de agentes y ciudadanos en la construcción de la estrategia. Por ello anima a la ciudadanía a que participe de manera activa en el proceso a través de una encuesta en la que puede aportar su visión y propuestas. El propósito es lograr una planificación que fortalezca la identidad local, ponga en valor la creatividad y la participación ciudadana, y consiga una cultura más viva y accesible para los vecinos con un plan de acción que incluirá ejes, líneas y proyectos para el desarrollo cultural sostenible de Moya.

Apuesta por la descentralización de la Cultura

«En la Villa de Moya llevamos años apostando por la descentralización de la cultura y ahora tenemos una oportunidad para seguir fortaleciendo la identidad de nuestro municipio y poner en valor el talento, la creatividad y la participación ciudadana. Este programa nos permitirá afinar nuestra planificación para continuar acercándola hasta nuestros vecinos y reafirmar nuestro compromiso con la cultura», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

El estudio cuenta con el impulso y la implicación del Ayuntamiento de la Villa de Moya, a través de la concejalía de Cultura. «Estamos trabajando mano a mano con los técnicos con el objetivo de que este diagnóstico sea una herramienta útil para construir entre todos una cultura más viva, participativa y conectada con la identidad de la Villa de Moya» añade el concejal de Cultura, Octavio Suárez.