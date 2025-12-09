Gran recogida de juguetes en Las Palmas de Gran Canaria para una Navidad solidaria

Las Palmas de Gran Canaria vivirá una emotiva campaña solidaria navideña el sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas en la Plaza de Santa Ana, donde se realizará una gran recogida de juguetes. El evento invita a la ciudadanía a donar juguetes para que la magia de los Reyes Magos llegue a todos los hogares, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas.

Bajo el lema “Esta Navidad, comparte magia”, la iniciativa busca que ningún niño se quede sin ilusión en la noche más esperada del año. Organizaciones locales, voluntarios y entidades colaboradoras se unirán en un esfuerzo conjunto para reunir juguetes nuevos o en buen estado que posteriormente serán distribuidos entre menores de distintos barrios de la ciudad. La acción pretende reforzar el espíritu solidario que tradicionalmente caracteriza a estas fechas, y al mismo tiempo crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de oportunidades en la infancia.

Durante la jornada, se habilitarán varios puntos de recogida en la propia plaza, donde los ciudadanos podrán entregar juegos educativos, muñecos, libros, material deportivo y otros artículos lúdicos adecuados para diferentes edades. Los organizadores recuerdan que los juguetes deben ser seguros y estar en condiciones óptimas para su reutilización, ya que la intención es garantizar que cada niño reciba un regalo digno y acorde a su etapa de desarrollo.

Además de la recolecta, el evento contará con actividades complementarias pensadas para las familias, incluyendo animación infantil, música y la presencia de personajes navideños que contribuirán a crear un ambiente festivo en el histórico enclave de Vegueta. El objetivo es convertir la tarde del 13 de diciembre en un espacio de encuentro y solidaridad, donde pequeños y mayores puedan disfrutar mientras aportan su granito de arena a una causa social de gran relevancia.

Los impulsores de la campaña subrayan que, en un año especialmente complejo para muchas familias, gestos como este pueden marcar una diferencia real. Con esta recogida masiva de juguetes, Las Palmas de Gran Canaria reafirma su compromiso con la infancia y con la construcción de una Navidad más justa y accesible para todos.

La organización invita a vecinos, empresas y colectivos a sumarse a esta iniciativa, recordando que “compartir magia” es, en definitiva, una forma de mantener vivo el verdadero espíritu navideño.