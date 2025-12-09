Mogán rehabilita 35 viviendas en Veneguera para mejorar su eficiencia energética

El proyecto de reurbanización y mejora de eficiencia energética del Ayuntamiento de Mogán prosigue sus planes con la intervención en 35 viviendas de Veneguera para la rehabilitación de sus fachadas e instalaciones de energía renovable. Además, el proyecto incluye la mejora de la accesibilidad alrededor de la plaza del barrio moganero con la creación de una plataforma única en la calle Damián González Suárez que permitirá la renovación de las instalaciones de abastecimiento de aguas.

La rehabilitación de las viviendas consiste en la realización de las reparaciones estructurales que sean necesarias y la mejora de la eficiencia energética. Para ello, por un lado se revisará el tratamiento de la carbonatación del hormigón armado, que en ocasiones puede resultar dañado, la impermeabilización de las cubiertas y la retirada de todo el amianto que se encuentre, una obligación exigida para recibir subvención europea. Por otro, para la optimización de la sostenibilidad de las viviendas se instalarán bombas de calor y termosifones, según las condiciones, para el acceso a agua caliente con paneles solares. La intención es reducir al menos en un 60% el consumo de energía primaria no renovable. Para la restauración de las fachadas se realizará un proceso para comprobar el estado de las humedades por capilaridad, las que se transmiten desde el suelo al muro de los edificios. Tanto las viviendas como las paredes medianeras serán pintadas de color blanco.

Mejora de la accesibilidad

La actuación incluye un programa de regeneración urbana en una de las vías principales del barrio, la calle Damián González Suárez, desde la entrada por la GC-206 hasta el consultorio médico. La intervención permitirá mejorar la accesibilidad junto a la plaza al crear una plataforma única en la que vehículos y peatones estarán al mismo nivel de altura, de manera que desaparecerán escalones entre aceras y carretera.

Además, se aprovechará la obra para cambiar las instalaciones urbanas de abastecimiento y realizar la preinstalación del soterrado de cables. También se colocará nueva iluminación, equipamientos, señalización y se mejorarán los accesos a las viviendas de la zona. Las plazas actuales de aparcamientos no sólo se mantienen, sino que se creará una plaza adaptada con su zona de transferencia reglamentaria.

Obras de mejora en el casco de Mogán para conectar la calle Drago con la calle del Mocán. / LP/DLP

245 viviendas en todo el municipio

Esta actuación en Veneguera se enmarca dentro del programa bautizado como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada del Ayuntamiento de Mogán que contempla intervenciones en 245 viviendas del municipio en el casco, Veneguera, Barranquillo de Andrés y Soria con un presupuesto de 5,6 millones de euros, de los cuales 4.289.157,05 euros son con cargo a los fondos Next Generation procedentes del Ministerio de Vivienda canalizados a través del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, que invierte 535.067,80 euros, y el Ayuntamiento de Mogán, con 870.667,80 euros. La fecha estimada de finalización de todos los trabajos es junio de 2026.