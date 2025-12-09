Del silencio a la movilización: el pueblo de Telde se une por un mar sin jaulas marinas

La Plataforma por un Litoral Limpio ha convocado una cadena humana en la playa de Salinetas este sábado 13 de diciembre a las 11.00 horas como acto de protesta contra la presencia de jaulas marinas frente al litoral de Telde. Según han confirmado fuentes del colectivo, se invita a los asistentes a acudir vestidos de negro, como símbolo de duelo ambiental.

La convocatoria llega en un momento de creciente sensibilidad ciudadana. Apenas han pasado dos meses desde el grave episodio de contaminación registrado el 14 de octubre, cuando la playa amaneció cubierta de manchas aceitosas, espuma densa y un olor nauseabundo que obligó a muchos bañistas a abandonar la zona. Las imágenes, recogidas por TELDEACTUALIDAD en primicia, generaron una fuerte ola de indignación.

La falta de explicaciones institucionales tras aquel suceso activó una oleada de protestas. Reuniones vecinales, comunicados públicos y marchas como la del pasado 16 de noviembre, en la que más de 1.500 personas recorrieron el paseo marítimo de Melenara a Salinetas, han marcado un antes y un después.

“El mar de Telde no puede seguir pagando las consecuencias”, insisten desde la plataforma, que acusa a las jaulas marinas de provocar un deterioro progresivo del ecosistema costero. El objetivo de la cadena humana es rodear simbólicamente la bahía, visibilizando el rechazo a un modelo productivo que sostienen es incompatible con un litoral sano y sostenible.

Desde la organización aseguran que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar nuevos vertidos, malos olores ni la pérdida de biodiversidad, y advierten que la lucha continuará mientras no se obtenga una respuesta firme de las administraciones.