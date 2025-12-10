La 27ª Semana de las Flores de Gáldar se inspira en los Cuentos de las Mil y una Noches

La 27ª edición de la Semana de Flores llega por fin a las calles del municipio de Gáldar. La que es sin duda una de las citas más esperadas de estas fiestas se convierte en el evento central de este fin de semana dentro del programa de Navidad organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Julio Mateo Castillo.

Será a partir del jueves 11 de diciembre a las 19:30 horas, momento en el que tendrá lugar su inauguración oficial desde el frontis de las Casas Consistoriales. La exposición, que este año promete convertirse en una experiencia sensorial sin precedentes, se inspira en esta ocasión en Los Cuentos de Las Mil y una Noches. Hasta el próximo 4 de enero, miles de flores y estructuras temáticas vestirán de color la calle Capitán Quesada, principal arteria comercial del casco histórico y sus alrededores, para transformarla en un auténtico jardín flotante.

Flores y plantas cuidadosamente dispuestas e innovadores elementos decorativos que fusionan arte, diseño floral y reutilización creativa. Un auténtico espectáculo visual que invita a pasear además de un marco inigualable para fotografiar y vivir el espíritu navideño en su máxima expresión. Todo ello gracias al trabajo del equipo municipal de Parques y Jardines, liderado por Nicolás Mederos Díaz, concejal de Parques y Jardines, junto a los experimentados artistas Isidoro Moreno y Juan Martín y la colaboración de numerosos trabajadores municipales bajo la coordinación de José María Aguiar.

Ese mismo jueves la Banda Infantil de la Escuela Municipal de Música de Gáldar ofrecerá un concierto a partir de las 20:00 horas en el Templo Santuario de Santiago Apóstol.

El fin de semana llega además cargado de ofertas culturales para todos los gustos. El viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas el Centro Cultural Guaires acoge el espectáculo "Tributo a Carlos Rivera" en la voz de Elías Uche mientras que el sábado 13 a las 18:00 será el turno de "Cuentos para salvar la Navidad", dirigida por Luis O´Malley, interpretada por Ómnibus y con música en directo a cargo de Súbito Koral. Un precioso montaje en el que tres de los personajes más famosos de estas fechas Papá Noel, El Cascanueces y el señor Scrooge se unen a una pequeña niña para salvar las fiestas más importantes del año. Entradas disponibles para ambos espectáculos en entradas.galdar.es.

Los más pequeños tienen una cita con la ilusión en las calles de Gáldar las mañanas del sábado 13 y domingo 14 con la Cabalgata Infantil de los Pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán diferentes barrios del municipio para recoger las cartas y peticiones de los niños. Además, la Plaza de Santiago celebrará durante todo el fin de semana la Gran Jornada del Comercio en la Calle, en la que 64 empresas de todo tipo de sectores, comercio local y artesanos exponen sus productos a vecinos y visitantes.

El programa incluye además este fin de semana en el Templo Santuario de Santiago Apóstol el Concierto Extraordinario de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar el viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas y el Concierto Súbito Koral el domingo 14 a la misma hora.

Continúan abiertos al público la pista de hielo situada en la cancha junto al Polideportivo Municipal, el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la entrada del Mercado Municipal de La Recova y la recreación en miniatura del "Cuento de Navidad" de Charles Dickens creación de Fernando Benítez Henríquez en el Casino de Gáldar.

También se puede disfrutar de la Ruta de Belenes Ángel Valencia Candelaria, más de 15 belenes de muy diferentes estilos que se extienden por diversos barrios del municipio.

Para facilitar el aparcamiento a los visitantes, un total de 1759 plazas permanecerán habilitadas en Gáldar durante toda la campaña navideña repartidas entre el aparcamiento de La Quinta, Las Guayarminas, San Sebastián, Infanta Benchara, Reina Arminda, Faicán Guanache y Huertas del Rey.

El programa completo con horarios y fecha de todos los actos ya está disponible en galdar.es/navidad y en el perfil de Instagram @culturagaldar.