La Asociación de Vecinos de La Garita celebra su campaña solidaria de alimentos navideños
Los productos se podrán entregar el próximo 12 de diciembre, en la propia sede, de 17:00 a 21:30 horas
LP/DLP
Las Palmas de Gran Canaria
La Navidad llega a La Garita de la mano de la solidaridad. El próximo viernes 12 de diciembre, la Asociación de Vecinos Punto y Seguido celebrará la VIII edición de su campaña de recogida de alimentos y productos navideños destinados a las personas más necesitadas del municipio.
Las entregas podrán realizarse entre las 17:00 y las 21:30 horas en la sede de la asociación. Además, durante la tarde se llevarán a cabo talleres y actividades para todos los públicos que se acerquen a colaborar. Todos los alimentos serán bien recibidos, incluyendo turrones, panetones y polvorones, contribuyendo a que estas fiestas sean un poco más felices para quienes más lo necesitan.
