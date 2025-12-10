La Asociación de Vecinos de La Garita celebra su campaña solidaria de alimentos navideños

La Navidad llega a La Garita de la mano de la solidaridad. El próximo viernes 12 de diciembre, la Asociación de Vecinos Punto y Seguido celebrará la VIII edición de su campaña de recogida de alimentos y productos navideños destinados a las personas más necesitadas del municipio.

Las entregas podrán realizarse entre las 17:00 y las 21:30 horas en la sede de la asociación. Además, durante la tarde se llevarán a cabo talleres y actividades para todos los públicos que se acerquen a colaborar. Todos los alimentos serán bien recibidos, incluyendo turrones, panetones y polvorones, contribuyendo a que estas fiestas sean un poco más felices para quienes más lo necesitan.