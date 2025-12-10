Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miguel Ángel RamírezDesplome barco Puerto Las PalmasTiempo AEMETAyuntamiento Las Palmas de GCDon Omar CanariasRobe Iniesta Extremoduro
instagramlinkedin

La Asociación de Vecinos de La Garita celebra su campaña solidaria de alimentos navideños

Los productos se podrán entregar el próximo 12 de diciembre, en la propia sede, de 17:00 a 21:30 horas

Recogida de alimentos en la Asociación de Vecinos de la Garita, en Telde

Recogida de alimentos en la Asociación de Vecinos de la Garita, en Telde / LP/DLP

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La Navidad llega a La Garita de la mano de la solidaridad. El próximo viernes 12 de diciembre, la Asociación de Vecinos Punto y Seguido celebrará la VIII edición de su campaña de recogida de alimentos y productos navideños destinados a las personas más necesitadas del municipio.

Las entregas podrán realizarse entre las 17:00 y las 21:30 horas en la sede de la asociación. Además, durante la tarde se llevarán a cabo talleres y actividades para todos los públicos que se acerquen a colaborar. Todos los alimentos serán bien recibidos, incluyendo turrones, panetones y polvorones, contribuyendo a que estas fiestas sean un poco más felices para quienes más lo necesitan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  4. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  5. El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
  6. Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla
  7. Tejeda estrena 'La Pelusa', una casa rural que combina tradición y tranquilidad frente al Roque Nublo
  8. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET

Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET

El Mando Aéreo ensalza su labor en el día de su patrona

El Mando Aéreo ensalza su labor en el día de su patrona

Gran Canaria rinde homenaje a las personas que han impulsado 75 años de reforestación

Gran Canaria: el nuevo plan de asfaltado permitirá a los ayuntamientos mejorar sus calles con subvenciones

Gran Canaria: el nuevo plan de asfaltado permitirá a los ayuntamientos mejorar sus calles con subvenciones

La Asociación de Vecinos de La Garita celebra su campaña solidaria de alimentos navideños

La Asociación de Vecinos de La Garita celebra su campaña solidaria de alimentos navideños

Gáldar homenajea a sus maestros

Gáldar homenajea a sus maestros

La tradición navideña de Elba Auyanet, una vecina de Santa Brígida: más de 100 truchas hechas a mano para familiares y amigos

La 27ª Semana de las Flores de Gáldar se inspira en los Cuentos de las Mil y una Noches

La 27ª Semana de las Flores de Gáldar se inspira en los Cuentos de las Mil y una Noches
Tracking Pixel Contents