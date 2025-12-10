Gáldar homenajea a sus maestros

Gáldar ha rendido homenaje en el Teatro Consistorial a los doce docentes jubilados este año en un emotivo acto de reconocimiento presidido por el alcalde de Gáldar Teodoro Sosa y organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Rita Cabrera que contaba además con la presencia de la directora territorial de Educación del Gobierno de Canarias María del Mar Méndez y el resto de la corporación municipal.

Este año los homenajeados han sido Pedro Juan Déniz Suárez, Fernando Galván Sánchez, María Fátima García Almeida, Juan Gil Díaz, María del Carmen González Lorenzo, Ramón Mederos Castillo, Lorenza Rodríguez Álamo, Esther Gloria Rodríguez Pérez, Marco Rodríguez Pérez, Juana Francisca Santana Vega, Francisco Suárez Rivero y Silveria Elsa Diepa Díaz.

Especialmente emotivo el momento en el que los homenajeados escuchaban sus semblanzas, la historia profesional de cada uno de ellos, los centros en los que han volcado su vocación y la profunda huella que han dejado en alumnos de varias generaciones.

En palabras del alcalde de Gáldar Teodoro Sosa, "Gáldar es una gran cuna de docentes, aquí se quiere y se respeta mucho a esta profesión y a las personas que han consagrado su vida a ella," formando "no sólo mentes, sino personas". Profesionales que han vivido "los cambios de la educación de las nuevas tecnologías y los nuevos retos pedagógicos," siempre bajo "la ética del cuidado, esa mezcla de exigencia y ternura que define al buen maestro."

El primer edil les daba la enhorabuena y les aseguraba que "este Ayuntamiento se compromete a seguir cuidando su legado, con escuelas renovadas, con apoyo a la innovación educativa, con espacios como el Centro Cultural Guaires o la nueva Biblioteca Municipal."

Por su parte la concejala de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, Rita Cabrera, elogiaba a los homenajeados asegurando que "han cumplido con sus obligaciones ya que han prestado a la sociedad el servicio que les exigía," e incidiendo en que "nadie mejor que ustedes puede comprender la evolución de la enseñanza en las últimas décadas," y la importancia de que "las administraciones educativas no escatimen medios y recursos en la educación en pro de su mejora."

Todos los docentes recibían como recuerdo una placa y diploma conmemorativo en un acto que contaba además con la actuación de la artista Ana Gil.