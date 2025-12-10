Gran Canaria y Suecia refuerzan sus lazos con la tradicional coronación de las Lucías

El municipio de San Bartolomé de Tirajana refuerza un año más sus históricos lazos con el pueblo sueco. El alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez, protagonizó este miércoles el tradicional recibimiento protocolario a las jóvenes que encarnarán la luz en las festividades de este año: la Lucía sueca, Juliana Correa Moreira, y la Lucía canaria, Lucía González Ramírez.

Este encuentro de cortesía, que cuenta con más de 60 años de antigüedad, sirve como preámbulo al acto central de coronación que se celebra anualmente cada 12 de diciembre para consolidar un vínculo de buena vecindad que nació en 1963.

Un símbolo de integración europea

Durante la recepción, el alcalde destacó la naturaleza internacional de la celebración actual. Ejemplo de ello es la procedencia de la Lucía sueca, Juliana Correa, de ascendencia portuguesa, lo que para Pérez Sánchez refleja la «mixtura e internacionalización» que define a la población europea contemporánea.

La organización del evento corre a cargo del Patronato Reina de la Luz, institución fundada por el historiador Vicente Sánchez Araña y dirigida hoy por su hijo, Juan Vicente Sánchez Araña, quien mantiene vivo el legado cultural de la zona.

Detalles de la ceremonia

La Coronación de las Lucías 2025 se llevará a cabo este jueves, 12 de diciembre, a las 20:00 en el Templo Ecuménico El Salvador en Playa del Inglés. El acto contará con la actuación especial de la Coral Maspalomas Encantada.

La cónsul honoraria de Suecia, Dunia González Ramírez, subrayó durante la visita el profundo arraigo que esta festividad tiene entre la comunidad sueca residente en el sur de Gran Canaria y recordó que el compromiso institucional por mantener esta tradición se reafirmó formalmente el pasado año mediante un acuerdo entre los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y la ciudad sueca de Lúlea. «Este acto no es solo una tradición, sino un exponente del vínculo cordial que une a nuestras comunidades desde hace seis décadas», señaló la representación sueca.