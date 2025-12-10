Gran Canaria: el nuevo plan de asfaltado permitirá a los ayuntamientos mejorar sus calles con subvenciones

El Cabildo de Gran Canaria aprobó este miércoles el nuevo Plan Insular de Pavimentación de Viales Municipales. El plan está dotado con dos millones de euros y tiene como objetivo principal subvencionar a los ayuntamientos para que puedan asfaltar o repavimentar las calles que son de exclusiva competencia municipal.

Con esta iniciativa, la Consejería de Obras Públicas, a cargo de Augusto Hidalgo, rescata un programa que llevaba cinco años sin convocarse para atender a una demanda de los ayuntamientos con recursos limitados para afrontar obras de asfaltado.

Reparto de fondos

El vicepresidente Augusto Hidalgo presentó esta iniciativa a los ediles de los 21 municipios hace un mes. Las subvenciones directas se articularán mediante un reparto preestablecido que combina una cantidad fija de 60.000 euros para cada municipio más una partida adicional determinada por la población de cada localidad. De esta manera, las subvenciones oscilarán entre los cerca de 61.000 euros que recibirán los municipios menos poblados, hasta los 148.000 euros de Telde o los 385.000 euros destinados a Las Palmas de Gran Canaria.

Los fondos no solo se destinarán al asfaltado o pavimentado de las calles, sino que también podrán utilizarse para la redacción de proyectos y para el pago de la asistencia técnica imprescindible en la ejecución de estas obras.

Plazos de Ejecución

Tras la aprobación oficial del Consejo de Gobierno, el Plan se pone en marcha y los ayuntamientos podrán remitir sus solicitudes de subvenciones al Cabildo. Una comisión técnica de Obras Públicas será la encargada de valorar la viabilidad de las propuestas y de aprobar el listado final de la resolución de concesión.

La Consejería ha establecido que tanto las obras como los proyectos deberán estar terminados antes del 31 de diciembre de 2026. No obstante, dada la complejidad habitual de estas tareas, se contempla la posibilidad de conceder una prórroga de un año adicional.