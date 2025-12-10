La Guardia Civil de Vecindario decomisa 31.885 artículos falsificados valorados en más de 1,5 millones de euros

La Guardia Civil, a través del Servicio Fiscal de la Compañía de Vecindario, ha concluido varias operaciones internacionales conjuntas con un resultado destacable: la incautación de 31.885 artículos falsificados cuyo valor en el mercado supera 1,5 millones de euros. Las actuaciones se desarrollaron entre junio y noviembre de 2025, dentro de un marco europeo de colaboración para proteger la propiedad intelectual y garantizar la seguridad del consumidor.

Las operaciones —denominadas FAKE STAR, ELEKTRON, LUDUS y APHRODITE IV— se llevaron a cabo tanto en espacios físicos como en plataformas de comercio online, donde las falsificaciones continúan proliferando.

En todas ellas participaron de manera conjunta la Unidad Fiscal de Vecindario y la Unidad Fiscal de Santa María de Guía, además de equipos especializados y peritos en propiedad industrial, claves para acreditar los delitos.

FAKE STAR: textil y calzado falsificado en mercadillos y tiendas online

La operación FAKE STAR, una de las más amplias, se centró en la detección de calzado y prendas textiles que imitaban a grandes marcas europeas. Estos productos se vendían tanto en mercadillos ambulantes como en plataformas digitales.

Durante las siete inspecciones realizadas, los agentes intervinieron 10.936 artículos falsificados, valorados en 963.615 euros. Además, nueve personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Esta actuación contó también con la colaboración de Policías Locales de los municipios afectados, que apoyaron en tareas de identificación y control de mercancías.

ELEKTRON: dispositivos electrónicos y accesorios no originales

El aumento del comercio online de dispositivos electrónicos ha disparado la presencia de imitaciones de baja calidad. La Guardia Civil abordó este fenómeno con la operación ELEKTRON, centrada en detectar falsificaciones de accesorios y productos electrónicos.

Se realizaron dos inspecciones que permitieron decomisar 6.185 artículos, cuyo valor económico asciende a 408.220 euros. Muchos de estos productos se comercializaban en redes sociales, plataformas de comercio electrónico y, en algunos casos, en tiendas físicas.

LUDUS: juguetes sin homologación y riesgos para menores

Otra de las operaciones, LUDUS, se centró en la seguridad infantil. Durante la intervención se localizaron juguetes falsificados o sin homologación, muchos de ellos procedentes de China y sin el obligatorio marcado CE, que indica conformidad con la normativa europea.

La Guardia Civil realizó dos inspecciones, interviniendo 13.656 juguetes valorados en 99.828 euros, y abrió investigación a dos personas. Además de incumplir la normativa, la falta de etiquetado en español y de instrucciones claras supone un riesgo para los menores.

APHRODITE IV: perfumes y cosméticos sin garantías sanitarias

La cuarta operación, APHRODITE IV, puso el foco en perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal. Las inspecciones detectaron 1.108 envases que incumplían distintos requisitos legales: ausencia de etiquetado en español, falta de identificación del responsable dentro de la Unión Europea y ausencia de información sobre el período de validez tras la apertura.

Estas irregularidades motivaron dos denuncias ante el Servicio de Ordenación Farmacéutica del Gobierno de Canarias, organismo responsable del control de productos sanitarios y cosméticos en las islas.

El valor de los productos incautados en este operativo asciende a 55.700 euros.

Una amenaza creciente para consumidores y empresas

Más allá del perjuicio económico que generan, los productos falsificados representan un riesgo directo para la salud y la seguridad. Juguetes sin controles, cosméticos sin garantías o electrónicos defectuosos pueden provocar accidentes, alergias, irritaciones o fallos graves en dispositivos.

Según datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el comercio ilícito de falsificaciones afecta a la innovación, provoca pérdidas millonarias y perjudica a empresas que operan de manera legal.

En las islas, este fenómeno tiene impacto tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio digital, donde la distribución de falsificaciones continúa evolucionando de forma rápida.

Refuerzo de los controles y colaboración institucional

La Guardia Civil subraya que estas operaciones evidencian la necesidad de intensificar los controles, especialmente en mercadillos, puntos de venta físicos y canales online. También destacan la importancia del control en aduanas y envíos postales, una de las principales vías de entrada de mercancía falsificada en Europa.

La actuación conjunta de unidades fiscales, policías locales, peritos y organismos públicos ha permitido recopilar información relevante sobre el modus operandi de estas redes y desarticular parte de la distribución ilegal.