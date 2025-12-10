La hamburguesería más sorprendente está en este municipio de Gran Canaria: utilizan productos locales en sus elaboraciones

Desde el pasado mes de julio Santa Brígida cuenta con un nuevo templo para los amantes de las hamburguesas, convirtiéndose en una de las propuestas más sorprendentes e innovadoras de la isla. El local se ha encargado de fusionar lo retro, los productos de kilómetro y el sabor de todas sus elaboraciones.

Hamburguesas de espectáculo

Delorean Burguer ofrece una experiencia que parece sacada de una película. Los clientes que visitan el establecimiento quedan impresionados con la temática, pero especialmente con su cocina. Entre sus hamburguesas más destacadas se encuentran:

Biff Bacon Burger (12,60 €) : doble cheddar, bacon crujiente, salsa baconesa casera y mermelada de cebolla al chipotle y cebolla crujiente .

: doble cheddar, bacon crujiente, salsa baconesa casera y mermelada de cebolla al chipotle y cebolla crujiente . Hover Pork (12,40 €) : filete smash, pulled pork, queso gouda semicurado, ensalada de col y salsa americana.

: filete smash, pulled pork, queso gouda semicurado, ensalada de col y salsa americana. Hill Valley (12,90 €): doble smash, rúcula, tomate provenzal, mozzarella, crujiente de parmesano, mayonesa de tartufa y guanciale crujiente.

Además, las papas son un plato imprescindible para acompañar las hamburguesas. "Papas uranio" acompañadas de cheddar, bacon, pollo marinado, queso gouda, chutney de mango y cebolla crujiente son una de las imprescindibles, pero cuenta con más opciones para complacer todos los gustos.

Todos sus platos están elaborados con productos locales, desde el cochino negro hasta las papas que proceden de cultivos cercanos.

No solo se sirven hamburguesas

Quienes no sean amantes de la hamburguesa no tienen motivo para preocuparse, ya que el local ofrece una variedad de entrantes, ensaladas y seis tipos de perritos calientes, por lo tanto, su carta va más allá de las hamburguesas.

Para poner un toque final a una comida espectacular, puedes optar por su poste "Black in Time", una torrija de pan brioche con una capa crujiente de caramelo flameado acompañada de helado de vainilla.

Horario y ubicación

DeLorean Burger se encuentra en la Carretera del Centro Monte Lentiscal, 142, Santa Brígida. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que muestra un claro reflejo de la satisfacción de todos sus visitantes.

Abre miércoles, jueves y viernes de 20:00 a 23:00 horas, sábado y domingo amplía su horario de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrad por descanso del personal.