El Mando Aéreo ensalza su labor en el día de su patrona

Autoridades militares y civiles se reunieron ayer en la Base Aérea de Gando para celebrar en un acto oficial el día de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio. En un ambiente festivo para conmemorar la onomástica, el público pudo contemplar el desfile militar, el canto de la Salve Aviadora, el paso de aviones de combate y de helicópteros Superpuma, y el homenaje a los caídos con dos soldados portando una corona vestidos con los trajes de aviador antiguo y el contemporáneo.

El general jefe del Mando Aéreo de Canarias (Macan), Francisco Javier Vidal, informó de los pasos que está dando el Mando Aéreo en la renovación de la flota y los sistemas de seguridad y defensa.

Al comienzo del acto se ofreció al público algunos detalles históricos de la Virgen de Loreto. La vocación mariana de esta Virgen se originó, según cuenta una tradición del siglo XIII, por el traslado del año 1291 desde Nazaret a Croacia de la casa donde nació la Virgen María. Años más tarde, el Papa Benedicto XV, en 1920, proclamó a la Virgen de Loreto como Patrona universal de los aviadores, y ese mismo año, el rey Alfonso XIII puso el servicio de Aeronáutica Militar de España bajo su patronazgo.

Francisco Javier Vidal se acompañó en el Día de la Virgen de Loreto de la cúpula militar en las Islas, tanto de la Armada como del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Cientos de familiares y amigos de los militares condecorados, así como representantes institucionales y consulares, también participaron en el acto.

Durante el acto también hubo palabras de recuerdo para los aviadores canarios que se encuentran en misiones del Ejército del Aire y del Espacio en países como Lituania, Rumanía o Djibouti, en África, «que celebrarán este día con la misma ilusión y entusiasmo que lo hacemos aquí», además de homenajear a los fallecidos.

Francisco Javier Vidal hizo un repaso del año transcurrido, en el que informó de algunos de los avances, «como el proceso de modernización de prácticamente todos los sistemas de armas y unidades, como respuesta a los nuevos desafíos y amenazas que surgen en el panorama estratégico internacional», destacó.

Vidal explicó el Plan Halcón para la sustitución de los actuales aviones caza F-18 por aviones Eurofighter. «Tanto los pilotos como el personal de mantenimiento se encuentran ya inmersos en los procesos de formación para poder operar este nuevo sistema de armas», comentó el general.

También explicó que se avanza convenientemente en el programa de sustitución de los actuales aviones de vigilancia marítima con un nuevo modelo Casa 295. «La formación del personal empezará el próximo mes de enero y la llegada de la primera aeronave se estima para el mes de junio», señaló.

Por otro lado, Francisco Javier Vidal afirmó que dentro del sistema de mando y control ya se ha finalizado la modernización del radar situado en Gran Canaria y se acaba de sustituir el de la isla de Lanzarote por un nuevo modelo de última generación.

El general manifestó que en todo este tiempo «la actividad aérea en el Archipiélago se ha mantenido constante y según su programación», además de albergar en las bases aéreas de Gran Canaria y de Lanzarote el ejercicio de defensa aérea Sky 25, con la mayor concentración de cazas españoles y extranjeros de los últimos años.

El general jefe destacó «la búsqueda de la excelencia en la labor diaria de todas y cada una de las personas que forman el Ejército del Aire y del Espacio. Ni uno solo de los 365 días del año se deja de prestar servicio a la sociedad en tareas de vigilancia y salvamento».

Vidal anticipó algunas de las próximas actividades que tendrán lugar en marzo en Canarias, con motivo del primer centenario de los grandes vuelos de los aviadores españoles, que contaron con la aportación de las Islas como ruta de paso hacia América. También recordó otro hito: la llegada hace 100 años del hidroavión Plus Ultra al Puerto de la Luz y de Las Palmas.