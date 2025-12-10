Mogán abre su Casa de la Navidad más inmersiva junto a una feria navideña para toda la familia

La Casa de la Navidad de Mogán ha abierto sus puertas por tercer año consecutivo. De este modo, el Centro Polivalente de Arguineguín se convierte hasta el próximo 20 de diciembre en un espacio donde la magia navideña se siente más que nunca. A la entrañable y emotiva historia teatralizada se incorporan este año diversas experiencias sensoriales que sumergen por completo a los y las visitantes en el ambiente navideño hasta llegar al esperado encuentro con Papá Noel, quien escucha los deseos de los niños y niñas. Además, en la plaza anexa se desarrolla la Feria de Navidad, que ofrece múltiples talleres, espectáculos y, por primera vez en el municipio, una pista de hielo. Como medida de control y seguridad, se han puesto a disposición 4.000 entradas de reserva gratuita, que ya se encuentran agotadas.

El Ayuntamiento de Mogán ha apostado este 2025 por una experiencia sensorial más completa, en la que las personas visitantes no solo puedan ver, sino también oler y tocar los distintos elementos que recrean un auténtico paisaje navideño. De esta forma, cuando se accede a La Casa de la Navidad ya se siente la bajada de la temperatura y es posible incluso sentir la nieve con los pies descalzos.

“Es una de las actividades más esperadas por los más pequeños y pequeñas”, manifestó el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, que informó, en horario de mañana la disfrutan alumnos y alumnas de los centros educativos y por la tarde las familias que hayan reservado su entrada de forma gratuita. “Hemos liberado 4.000 entradas y ya están agotadas” señaló, asegurando que de cara a futuras ediciones “seguiremos trabajando para continuar mejorando”.

Por su parte, el creador y organizador de la actividad, Nauzet Afonso, apuntó que La Casa de la Navidad “alegra a los niños y niñas, y a los que no lo son tanto”, ya que él mismo afirma sentir una ilusión navideña similar a la del Día de Reyes. Además, explicó que esta actividad “se hace mayor” gracias, también, a la feria navideña que se celebra en la plaza anexa.

En la Feria de la Navidad es posible disfrutar de una pista de hielo de más de 50 metros cuadrados, talleres temáticos de dinosaurios, piratas y otros mundos fantásticos, de un espacio sensorial para bebés, de castillos hinchables para menores y mayores de 5 años, de una gran bola navideña de más de cinco metros de diámetro para hacerse fotografías y bonitas postales navideñas, de pintacaras, shows y encuentros con princesas Disney y otros queridos personajes infantiles.