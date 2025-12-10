La patronal y el ITC impulsan en Playa del Inglés la primera comunidad energética renovable del sector turístico

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han presentado este miércoles la puesta en marcha de ConnectHeat Costa Canaria, la primera comunidad energética renovable orientada al sector turístico en España y un proyecto pionero en Europa que impulsa un proceso para la descarbonización de destinos turísticos maduros, en este caso los establecimientos ubicados en una manzana de Playa del Inglés.

La iniciativa nace con el objetivo de avanzar en la transición energética de uno de los principales núcleos turísticos del Archipiélago, mediante la creación de una red de calor basada íntegramente en energía renovable de recurso geotérmico. El proyecto está impulsado por la FEHT, con el asesoramiento técnico del ITC, y forma parte del programa europeo ConnectHeat. La comunidad energética ha adoptado la forma jurídica de cooperativa sin ánimo de lucro, y está integrada por pymes turísticas, comunidades de propietarios, establecimientos alojativos, edificios residenciales y la propia FEHT, como entidad coordinadora.

Según los estudios técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias, la red de calor permite alcanzar una cobertura renovable del 86%, reduciendomás de la mitad de las emisiones actuales del área gracias a un sistema de bombas de calor agua-agua apoyadas en el recurso geotérmico, lo quegarantiza un suministro estable y precios competitivos de la energía. De hecho, el coste energético previsto para los usuarios será igual o inferior al que actualmente pagan por la energía térmica convencional. La inversión total estimada asciende a 1,58 millones de euros, con un periodo de retorno de 8,5 años. Los incentivos del programa estatal CE Implementa podrán cubrir hasta el 60 % del presupuesto, reforzando la viabilidad del proyecto, según el proyecto desarrollado por el ITC.

En la presentación del ConnectHeat, el presidente de la FEHT, José María Mañaricua, destacó que este proyecto “demuestra que el compromiso del sector turístico con la sostenibilidad no se queda en las palabras: se traduce en hechos, inversiones y soluciones innovadoras con potencial para transformar la realidad”. Subrayó además que ConnectHeat consolida “un modelo de colaboración público-privada que funciona cuando se orienta al interés general y puede replicarse en otros lugares”.

Por su parte, el presidente de la comunidad energética y vicepresidente de la FEHT, Fernando Estany, subrayó el carácter pionero de esta iniciativa, que, subrayó, “permite el acceso a recursos de energía renovable a comunidades de propietarios y pequeñas empresas”, dado que el proyecto está ubicado en una manzana del núcleo consolidado de Playa del Inglés que, dijo Estany, “engloba instalaciones extrahoteleras más un hotel, edificios de uso residencial e incluso un centro comercial”, una diversidad que refuerza la condición pionera del proyecto.

El presidente de la comunidad energética agradeció la implicación del ITCcomo asesor técnico y el respaldo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, “fundamental para que este proyecto se haga realidad”. El Instituto Tecnológico de Canarias estuvo representado en la presentación por su director de I+D, Gonzalo Piernavieja, y por la jefa de sección de Energías Renovales, Pilar Navarro, quienes definieron el proyecto ConnectHeat como “un sueño que se puede hacer realidad”, además de subrayar la peculiaridad de un propósito que, destacó Navarro, “va más allá de una comunidad energética convencional al no centrarse en la producción eléctrica, sino a la generación de un ciclo de calor y frío de un modo muy eficiente”.

Finalmente, el proyecto recibió el respaldo del Gobierno de Canarias a través del viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, también presente en la presentación. La puesta en marcha de ConnectHeat Costa Canaria encaja con la estrategia del sector turístico canario para incrementar su resiliencia ante la volatilidad energética y avanzar en el cumplimiento de los objetivos europeos de eficiencia energética y descarbonización. Con este proyecto, la FEHT y el ITC buscar situar a Gran Canaria a la vanguardia de las comunidades energéticas para el suministro térmico urbano.