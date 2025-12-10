El Sur rehabilitará los paseos de Santa Águeda y Costa Canaria y retirará cuatro pasarelas de la GC-500

El Consorcio de Maspalomas presentó como nuevos proyectos para 2026 la remodelación del paseo de la Playa de Santa Águeda y del paseo Costa Canaria, la demolición de pasos a nivel en la Avenida Unión Europea, el acondicionamiento de los paseos paralelos al Barranco de Maspalomas y la licitación para la renovación de la Avenida de Italia en Playa del Inglés. Estas intervenciones forman parte de su plan de actuaciones con un presupuesto estimado en unos seis millones de euros procedentes tanto del Cabildo de Gran Canaria como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, los dos miembros del Consorcio.

En el acto de este miércoles también se hizo balance de los proyectos adjudicados en 2025 por un importe de 7,3 millones de euros. En este listado se incluyen como terminadas o en fase final la remodelación del Mercado Municipal, la reforma del entorno del Toboplaya, pequeñas obras de accesibilidad en las playas y la renovación de paneles explicativos. Y en ejecución, la renovación de luminarias LED, el drenaje del entorno de la Charca de Maspalomas y la regeneración del entorno del Faro de Maspalomas.

Proyectos para 2026

La rehabilitación del Paseo y la mejora de accesos y equipamientos de la Playa de Santa Águeda contará con un presupuesto de 907.375 euros. La demolición de varios pasos de nivel en la GC-500 en el tramo de la Avenida de la Unión Europea que discurre a la altura de San Agustín se hace con la intención de adecuar la vía a su entorno urbano y tendrá un coste de 716.000 euros.

Pendiente de las licencias se encuentra la remodelación del Paseo Marítimo Costa Canaria entre el Centro Comercial Costa Parque Tropical y la Playa de San Agustín por un total de 1,97 millones de euros. En esa misa situación está el acondicionamiento de los paseos paralelos al cauce del Barranco de Maspalomas desde la Charca de Maspalomas hasta la Avenida Alejandro del Castillo. Este último proyecto cuenta con una financiación de 5,92 millones de euros a falta de incluir los costes de la parte eléctrica y las pasarelas.

El carril bici que irá desde Meloneras hasta Pasito Blanco queda pendiente de un nuevo proyecto para cumplir los 8 metros de separación con la carretera de la GC-500. Tiene asignado un presupuesto de 2,6 millones de euros. El acondicionamiento de 4 pasarelas peatonales, con una asignación de 34.000 euros, también está pendiente de la redacción del proyecto. La licitación para la renovación de la Avenida de Italia se llevará a cabo a lo largo del año.

Este es el estado de las actuaciones en 2025

De los 7,3 millones de euros presupuestados para este año ya se han ejecutado o certificado 5,4 millones. El resto está en ejecución, en proceso de licitación inminente o retrasado a comienzos de 2026 "por motivos de agenda", como es el caso de la obra en el entorno del Faro de Maspalomas para evitar problemas durante las navidades. Este proyecto, que cuenta con una financiación de 423.000 euros, culminará la remodelación del Paseo de Meloneras. En esta actuación se adecentará la zona del espigón, se armonizará el entorno con el del Paseo, se mejorará la accesibilidad con rampas y se sustituirán las luminarias actuales por lámparas led.

El Mercado Municipal volverá a abrir sus puertas al público a finales de 2026 tras una inversión de 8 millones de euros. La finalización de su obra de remodelación está prevista para finales de abril, momento en el que el Ayuntamiento cederá la gestión según determine el estudio ya encaminado que decidirá entre ceder la gestión a un concesionario único o hacerlo por puestos, que tendrán unos meses para su instalación.

Nuevo parque del Oasis Palmeral

Para finales de año también está prevista la conclusión del nuevo parque del Oasis Palmeral, en el que se han invertido unos 6 millones de euros. Las obras se han visto afectadas en su programación por la intención de respetar al máximo la flora presente y la fragilidad de algunas partes del palmeral, que han obligado incluso a algunas talas al detectar enfermedades en algunos sectores. La zona contará, entre otros elementos, con un estanque con agua tratada para que pueda ser consumida por las aves de paso y un observatorio en altura hacia las Dunas y la Charca.

El drenaje urbano en el entorno de la Charca se sumará a las actuaciones que se entregarán en 2026. Esta actuación incluye también la instalación de una depuradora por un total de 450.000 euros.

La transformación del entorno del antiguo Tobogán-Playa en Playa del Inglés en un mirador con vistas a las Dunas concluyó en 2025 tras una inversión de 900.000 euros. Para los accesos a las playas del litoral del municipio desde San Agustín a Maspalomas se intervino en 27 puntos donde se rehabilitaron accesos, rampas, duchas y lavapiés. El listado concluye con la sustitución de 15 paneles explicativos situados en el entorno del Oasis, Maspalomas, Anexo II y las Dunas.

36 millones de euros en seis años

Desde 2020 hasta 2026, el Consorcio de Maspalomas lleva invertidos unos 37 millones de euros. En el mismo período, la entidad ha aumentado el número de trabajadores para dar agilidad a los proyectos previstos. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del ente, destacó que «el Consorcio es una figura clave para la mejora, rehabilitación de infraestructuras y equipamientos básicos de esta zona turística de Gran Canaria, es una figura que no tiene equivalentes en otras islas de Canarias y que ha jugado un papel muy importante a la hora de generar inversión pública en colaboración de las dos instituciones que la conforman, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana».