La 27ª Semana de las Flores ya inunda de color Gáldar

La 27ª Semana de las Flores ya inunda de color y magia las calles de Gáldar. Hoy ha tenido lugar el acto inaugural de la que es una de las citas más esperadas de la Navidad en la ciudad. Nueve mil plantas entre las que forman parte de las alegorías y las pascuas plantadas en rotondas, parterres y jardineras brindan desde ahora y hasta el próximo 4 de enero un espectáculo único.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos y la corporación municipal asistían a la inauguración frente a las Casas Consistoriales, acto que contaba con la obertura a cargo de la Coral Polifónica de Gáldar y la actuación del violinista José Luis Montesdeoca.

En esta ocasión las alegorías y escenas que forman parte de la Semana de las Flores de Gáldar se han inspirado en Los Cuentos de las Mil y Una Noches. Así, castillos, cúpulas y aires orientales se mezclan con las figuras de cascanueces, los renos, el nacimiento y el tren de regalos de Papá Noel. Escarcha nacarada, terciopelo o lamé ofrecen todo el brillo, la textura y la magia navideñas que miles de visitantes podrán fotografiar estos días.

Más de una decena de variedades de plantas, entre las que este año se incorpora el cupressus limonero, que aporta textura y versatilidad al montaje, eugenias, helechos, teresianas… y por supuesto múltiples tonalidades de flores de pascua harán las delicias de todo aquel que se acerque a Gáldar a disfrutar de una imagen que ya es parada obligatoria cada Navidad.

Clásico de la Navidad

Todo ello gracias al trabajo del vivero municipal, Poinsettias de Canarias, el Vivero Gáldar y Viveros Godoy, así como los decoradores Isidoro Moreno y Juan Martín, el personal de Parques y Jardines, liderado por José María Aguiar, y el personal de Vías y Obras, de Limpieza Viaria, de Alumbrado y de Cultura.

El alcalde Teodoro Sosa ha querido felicitar a todos los responsables por el resultado de esta edición, “de una cita que nacía como apoyo por parte del Consistorio al sector de la producción y venta de flores y plantas en esta comarca y se ha convertido con el paso de los años en todo un clásico de la Navidad para toda Canarias.” Un sector con un “peso importante en la economía de la zona, que históricamente ha generado empleo a muchas familias y que estos días es un atractivo más de nuestra ciudad.”

El alcalde destacaba además cómo la Semana de las Flores “pone en valor la riqueza y la variedad de la flora de Gáldar y contribuye a que nuestra Navidad se convierta en una experiencia irrepetible para vecinos y visitantes.”

En palabras del concejal de Parques y Jardines Nicolás Mederos, la Semana de las Flores “es un homenaje a todos los que, con su trabajo, hacen posible que nuestra ciudad siga creciendo y floreciendo, al igual que las flores que hoy adornan sus calles,” celebrando “no sólo la belleza de las flores, sino la magia de las historias.”

El edil terminaba invitando a todos “a pasear, a mirar despacio, a dejarse llevar por los aromas, por las luces y por el latido de nuestra tierra. Que comience la magia, que empiece el cuento… y que nunca falte quien lo quiera escuchar.”

Continúan abiertos al público la pista de hielo situada en la cancha junto al Polideportivo Municipal, el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la entrada del Mercado Municipal de La Recova y la recreación en miniatura del Cuento de Navidad de Charles Dickens, creación de Fernando Benítez Henríquez en el Casino de Gáldar.

También se puede disfrutar de la Ruta de Belenes Ángel Valencia Candelaria, más de 15 belenes de muy diferentes estilos que se extienden por diversos barrios del municipio.

Para facilitar el aparcamiento a los visitantes, un total de 1759 plazas permanecerán habilitadas en Gáldar durante toda la campaña navideña repartidas entre el aparcamiento de La Quinta, Las Guayarminas, San Sebastián, Infanta Benchara, Reina Arminda, Faicán Guanache y Huertas del Rey.

El programa completo con horarios y fecha de todos los actos ya está disponible en galdar.es/navidad y en el perfil de Instagram @culturagaldar.