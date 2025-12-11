Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado detenido por maltrato en el sur de Gran Canaria queda en libertad provisional

El detenido reconoció la discusión pero negó la agresión y sostuvo que fue su pareja quien se mostró violenta

Exterior de la comisaría de Policía Nacional en Maspalomas

Exterior de la comisaría de Policía Nacional en Maspalomas / Efe

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

El abogado detenido la madrugada del martes en San Bartolomé de Tirajana por un presunto delito de violencia de género contra su pareja quedó el jueves en libertad provisional a la espera del avance de la investigación de la Policía Nacional. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado lo acusa de los presuntos delitos de maltrato y amenazas.

El imputado, P. C. O., de 54 años, tenía escondida en la vivienda que compartía con la víctima un arma de fuego. Los agentes tratan ahora de averiguar la procedencia de la pistola y a quién pertenece. En caso de que se demuestre que era él el usuario del arma, podría enfrentarse también a un delito de tenencia ilícita de armas.

Los hechos ocurrieron el lunes, en torno a las 22 horas. La víctima llamó en ese momento al 091 solicitando ayuda tras sufrir una agresión a manos —dijo— de su pareja, con quien mantenía una relación desde hace más de dos años. Para evitar que el ataque fuese a más, ella logró esconderse en una habitación.

Hasta el domicilio acudieron agentes de la comisaría de Policía Nacional de Maspalomas quienes, tras localizar a la mujer y entrevistarse con ambos, detuvieron al conocido abogado del sur de Gran Canaria por violencia de género.

Los relatos

La víctima relató, según la información avanzada por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, que no era la primera vez que la golpeaba pero que no se había atrevido a denunciar por miedo a que no la creyesen. Ese lunes, discutieron y él la empujó. Además, confesó que guardaba en la parte trasera del piso el arma de fuego, en una funda con el cargador y munición.

El abogado reconoció la discusión pero negó la agresión y, en esa primera intervención de la Policía, aseguró que había sido ella quien se había puesto violenta. Tras la detención fue trasladado a los calabozos del sur de Gran Canaria.

