El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, recibió a la “Lucía Canaria” y “Lucía Sueca” hoy en las oficinas municipales

Las dos Lucías fueron recibidas este jueves en las oficinas municipales por el alcalde Francisco García junto a varios ediles. A las dos las une el mismo orgullo y la misma responsabilidad: son las representantes de las fiestas de sus pueblos. Protagonistas de la celebración de los 61 años de hermanamiento entre Luleå y Santa Lucía de Tirajana.

Este sábado, es el día grande de las fiestas patronales de Santa Lucía, tendrán la recepción oficial de toda la Corporación y participarán en la procesión y en la ceremonia de la ofrenda en la puerta de la iglesia de Santa Lucía.

En el acto estuvo Inger Boström, representante del Ayuntamiento de Luleå, Katarina Falk, profesora se Lucía y representante del instituto de música. Juliana Correa Moreira, Lucía sueca y Leonardo Moreira, Padre de esta.

El primer edil les dio la bienvenida y acto seguido les reiteró su agradecimiento a los representantes de Luleå, por su presencia en las fiestas de Santa Lucía, así como por el hermanamiento entre estas ciudades desde hace más de 15 años. Un acto cargado de simbolismo y que mantiene vivas nuestras tradiciones. “Ya que no todos los pueblos pueden decir que mantienen tradiciones que duran ya seis décadas. Cuando un capitán de la Marina Mercante sueco, se encontraba casualmente con la procesión de Santa Lucía por las calles de nuestro pueblo, y así se inició este encuentro entre Luleå y Santa Lucía.

Ambas, Lucías agradecieron por su gran responsabilidad e ilusión al compartir una tradición que hace tan grande a este pueblo.

En la recepción en las oficinas municipales también estuvieron el primer teniente alcalde, Julio Ojeda, la concejala de Festejos, Arminda Santana, la concejala de comercio Verónica Suárez, la concejala de Igualdad y Diversidad Olga Cáceres, la concejala de Obra Pública, Minerva Rodríguez, Levi Ramos concejal de Santa Lucía casco.

Así mismo el programa de actos, continúan esta tarde y todo este fin de semana festivo.

VIERNES, 12 DE DICIEMBRE

VÍSPERA DE SANTA LUCÍA a las 16:00 h. Apertura de la biblioteca para la recogida de ofrendas. A las 17:00 h. Recibimiento de la Banda Aborigen con pasacalle.

A las 20:00 h. Procesión nocturna de Santa Lucía. 20:00 h. Salida de los peregrinos desde la Cruz del Siglo hacia la Iglesia. 21:15 h. Llegada de los peregrinos a la plaza. Recibimiento de “La Luz” a Santa Lucía. 21:30 h. Espectáculo musical “Aníbal & La Jalada”. 22:45 h.

DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE

07:00 h. Diana Floreada por las calles.

09:00 h. Local anexo al Polideportivo Municipal, Feria Exposición de ganado.

11:00 h. En el Salón de plenos, recibimiento de la Lucía Sueca y la Lucía Canaria, por la Corporación Municipal, autoridades y Comisión de Fiestas. Con la posterior celebración de la misa – procesión.