Aplazado el juicio contra los acusados de prostituir a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha aplazado el juicio que estaba previsto para este jueves contra un hombre y una mujer acusados de explotar sexualmente a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana. La decisión de suspender la vista oral se ha tomado debido a que el varón, identificado con las iniciales G. V., ha decidido renunciar a su abogado al considerar que podía haber intereses contradictorios debido a que asumía de forma conjunta las dos defensas.

La Fiscalía pide para el hombre una pena de 11 años y seis meses de cárcel al imputarle dos delitos de prostitución y corrupción de menores. Uno por presuntamente obligarla a ejercer en el establecimiento Lux, destinado al intercambio de parejas y al proxenetismo, y otro por pagar él mismo 50 euros para mantener relaciones sexuales con la víctima. La otra acusada, R. R. A., afronta una pena de siete años y seis meses de prisión.

El tribunal le dio un plazo máximo de 48 horas para nombrar a otro abogado y le advirtió que, en caso de no elegir a ninguno en ese margen, se le nombrará uno del turno de oficio. La próxima fecha para retomar la vista está fijada para el 22 de enero debido a que se trata de una causa con un acusado en situación de prisión preventiva.

La Fiscalía pide penas de siete y once años de prisión para los dos encausados

La encausada R. R. A., según el escrito de acusación del Ministerio Público, contactó en una fecha previa al 18 de marzo de 2024 con una menor de edad a quien conocía del barrio de Carrizal, en Ingenio. Presuntamente, se ofreció a prestarle ayuda debido a que era consciente de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, pues no contaba con apoyo familiar y se fugaba del centro de acogida en el que vivía.

La Fiscalía sostiene que la mujer se puso de acuerdo con G. V. y acordó que le facilitaría a chicas para que ejercieran la prostitución en el local Lux, situado en el centro comercial Cita, de forma que ambos se lucrarían de la prostitución ajena.

Situación de vulnerabilidad

Entre esas chicas, supuestamente, se encontraba la víctima. Al menos entre los días 18 y 19 de marzo, señala el escrito, el hombre le indicó el horario que debía seguir para ejercer la prostitución en el club, la zona en la que debía estar y los clientes con los que debía mantener relaciones. Después, debía entregarle las ganancias.

Por otro lado, mantiene esta parte, a sabiendas de su minoría de edad y de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, G. V. le pagó 50 euros para mantener relaciones sexuales con él.

La Audiencia Provincial ha señalado la próxima fecha de la vista para el 22 de enero

El encausado se encuentra en situación de prisión provisional por esta causa desde el nueve de agosto de 2024, cuando fue detenido en Múnich (Alemania) como consecuencia de una orden europea de detención y entrega emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana. La mujer, a su vez, está privada de libertad desde el 16 de enero de 2025.

La solicitud del Ministerio Público incluye distintas medidas accesorias como órdenes de alejamiento hacia la denunciante, prohibición de ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto directo y regular con menores y una indemnización de 30.000 euros por los daños morales ocasionados.