El Cabildo de Gran Canaria aprueba medio millón para las Ampas y comprar instrumentos musicales

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este jueves dos subvenciones de la Consejería de Educación y Juventud por una cuantía global de medio millón de euros. De ese dinero, 350.000 euros se destinan a las asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos (Ampas) de centros de enseñanza de la Isla para el apoyo y fomento de acciones educativas y actividades extraescolares que faciliten la conciliación el curso 2026-2027. Los restantes 150.000 euros se conceden a los 21 ayuntamientos para la adquisición de instrumentos musicales y accesorios durante el próximo año.

En el caso de las ayudas a las Ampas se realizará una convocatoria pública para que las asociaciones interesadas presenten sus propuestas. En años precedentes concurrieron más de 70, según informó la consejera Olaia Morán, por lo que hubo que ampliar la cuantía inicial.

Estas subvenciones se podrán conceder, de forma única y exclusiva, para los gastos corrientes que respondan a la naturaleza de la actividad propuesta, como prestación de servicios por parte de ponentes o monitores, material fungible, transporte terrestre para los asistentes, seguros o material de difusión. Se subvencionará el 100% del coste del proyecto, actividad extraescolar o complementaria, con un límite de 5.000 euros por beneficiario.

En el caso de las partidas para la adquisición de instrumentos musicales, se otorgan de forma directa a los ayuntamientos. Así, se conceden 4.000 euros para cada una de las entidades locales que hayan obtenido la condición de beneficiario y que no cuenten con Escuelas Municipales de Música para la realización y puesta en marcha de proyectos de carácter musical. Ese criterio coincide con los ayuntamientos menos poblados de la isla, caso de Artenara, Tejeda, Valleseco, Firgas, Agaete y La Aldea de San Nicolás. El resto de consistorios recibirán 8.400 euros cada uno por disponer de Escuelas de Música debidamente autorizadas y registradas.

El objetivo de estas ayudas es promocionar la música tradicional canaria, fomentar y difundir la iniciación en la cultura musical e impulsar la formación artística musical especializada para que aquellas personas que tengan interés puedan continuar sus estudios reglados en esta materia.

Esa permitirá a los 21 municipios adquirir tanto instrumentos musicales como accesorios con el fin de dotar a sus escuelas de música o a aquellas iniciativas ejecutadas por los propios consistorios y desarrollar actividades lúdicas relacionadas con este ámbito, detalló Olaia Morán en el expediente.

Por otra parte, y a propuesta del consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, el Consejo de Gobierno ratificó, con una modificación puntual respecto a los propietarios, la adquisición directa de unas oficinas situadas en el Edificio Humiaga I, en la Avenida Primero de Mayo, por un precio de 185.000 euros, para destinarlas a los servicios administrativos del Cabildo.