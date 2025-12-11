Carmelo Ramírez asegura que los alcaldes de 1º Canarias son los más favorecidos en el reparto del Fdcan

El consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha negado de forma tajante que los municipios con alcaldes pertenecientes ahora a Municipalistas Primero Canarias, el nuevo partido de Teodoro Sosa y Óscar Hernández, hayan salido perjudicados en las inversiones de su departamento para el año 2026.

Al contrario, aseguró que los ayuntamientos gobernados por esos alcaldes han sido de los más favorecidos en el reparto que ha realizado su departamento de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2022-2026, con Telde como principal beneficiario con 6,24 millones de euros, muy por encima de los otros 20 municipios de la isla.

«Esas valoraciones y críticas que han hecho representantes de Primero Canarias las tengo que desmentir porque son acusaciones absolutamente falsas, ya que en la distribución de las partidas del Fdcan se establece un criterio de cierto equilibrio para que todos los ayuntamientos reciban una parte proporcional, favoreciendo en todo caso a los de menor población», declaró el consejero, quien subrayó que la distribución responde a las necesidades municipales. Por tanto, consideró que esos alcaldes «están ocultando maliciosamente las subvenciones de años anteriores con intención electoralista».

Ramírez salió así al paso de las críticas de representantes de Primero Canarias, que le acusan de pasarle factura en el Presupuesto del Cabildo a los regidores que se han integrado en el nuevo partido político de Sosa y Hernández tras la ruptura interna en Nueva Canarias (NC).

Dirigentes de Primero Canarias se quejan de que cinco de los seis municipios con alcaldes de ese partido -Gáldar, Agüimes, Telde, Ingenio y Tejeda- han quedado en 2026 fuera del reparto de los 6,99 millones de euros de una bolsa para infraestructuras municipales con cargo al Fdcan. Solo Santa Lucía de Tirajana, con regidor escindido de NC, Francisco García, figura en el listado de 13 ayuntamientos beneficiarios de esas subvenciones en el próximo año.

Ramírez, que también es portavoz de NC en el Cabildo, mostró el listado de inversiones de los cinco últimos cinco años, el periodo de vigencia de esas subvenciones, y sostuvo que no solo es falsa esa supuesta discriminación, sino que las cifras de inversiones demuestran que están entre los más favorecidos en los años anteriores, por lo que en 2026 se han quedado fuera del reparto para que exista un equilibrio entre los 21 municipios al final del Fdcan.

La Consejería de Cooperación Institucional ha destinado desde el año 2022 un total de 34,08 millones de euros a los 21 ayuntamientos, con diferentes cantidades cada año según la distribución del dinero del Fdcan entre las distintas áreas del Cabildo. En el listado por municipios, y después de Telde, figura Las Palmas de Gran Canaria, con 2,83 millones de euros, pero después ya aparecen los ayuntamientos con alcaldes de Primero Canarias en la actualidad, caso de Santa Lucía de Tirajana (2,30 millones), Ingenio (2,22), Agüimes (1,85) o Gáldar (1,32).

En Santa María de Guía (2,27), Valsequillo (1,80) y Agaete (1,0) el grueso de las aportaciones del Cabildo se realizaron mientras gobernaban alcaldes que fueron desalojados mediante mociones de censura y que ahora están en Primero Canarias, caso de Pedro Rodríguez, Francisco Atta o Jesús González, respectivamente. De hecho, precisó Ramírez, el Presupuesto del Cabildo para 2026 se elaboró antes del cambio de gobierno en Valsequillo.

El reparto entre el resto de municipios es el siguiente: Artenara (1,89 millones), Arucas (1,08), Firgas (1,18), Moya (1,15), San Bartolomé de Tirajana (1,33), La Aldea (2,08), Santa Brígida (1,50), Tejeda (o,84) , Teror (0,18) y Valleseco (0,95). San Mateo y Mogán no reciben fondos porque se autoexcluyeron del acuerdo entre el Cabildo y los ayuntamientos.