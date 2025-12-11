Carolina Mejías, pinceladas al alma isleña

La pintora Carolina Mejías, natural de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), presenta Pinceladas al alma de Gran Canaria, un proyecto que, según afirma, nace de un proceso profundamente personal ligado a la luz, al paisaje y al sentido vital que encuentra en la pintura. Es su exposición número 29 y reúne once obras pictóricas de gran formato realizadas en óleo sobre lienzo. Entre ellas, dos de Pozo Izquierdo, «un sitio único donde recargar baterías y unos paisajes marinos espectaculares», detalla. Puede verse en la Sala de Exposiciones Ámbito Cultural de El Corte Inglés hasta el 11 de enero.

Sus espectaculares trazos de luz los muestra en una colección de «obras construidas desde la observación de la naturaleza y los paisajes de la isla», con los que intenta «trasmitir la inmensidad del sentir canario». Se compone de nueve piezas de 146 x 114 centímetros y dos de 200 x 120, todas elaboradas en «materiales de máxima calidad». En casi 30 muestras, pone siempre por delante lanzar un mensaje positivo. «Lo mejor de mi profesión es dar ejemplo a los niños y niñas que ven mi obra. De que los sueños, si se trabaja duro por ellos, se hacen realidad», resalta.

Mejías reconoce que para esta exposición se ha inspirado y nutrido de varios estilos. Del impresionismo, señala, le interesa «la luz, los matices de cada color, el sentir vital de cada momento para trasmitir el vibrar de cada color con entusiasmo y pasión». Del romanticismo, mantiene cerca «la filosofía de lo sublime, como la elevación del espíritu y la conciencia de nuestra naturaleza». Del luminismo, adopta «el estudio exhaustivo y detallado de los efectos de la luz». Y del hiperrealismo busca plasmar «todos y cada uno de los detalles en cada obra» como forma de transmitir «en cada minuciosa pincelada» todo su cariño.

Como máximos referentes: Willian Turner, Camille Pissarro, Joaquín Sorolla, Georgia O’Keeffe y Antonio López, artistas de los que aprende «para lograr armonía, equilibrio y trasmitir la fuerza y el poder de la luz en nuestras vidas».

Esa luz es para ella mucho más que un recurso plástico. «Trato de trasmitir calma en un mundo acelerado. Un canto a la vida y a nuestras islas. Creo arte para que con la pintura nazca una primavera radiante, llena de amor a la vida, a nuestra gente, patrimonio y a nuestras islas».

La santaluceña afirma que la pintura es su motor emocional. «Pintar para mí es tan vital como respirar. Es lo que más amo en este mundo. No miro el reloj ni fechas cuando pinto, solo me concentro y me dejo llevar por la inspiración», apunta. «Pinto lo que me ensancha el alma y me hace feliz, me da aliento y fuerza: la belleza y la luz de nuestras islas», añade.

Cada cuadro «es un espejo de lo que percibo en el entorno. La obra que pinto es solo el reflejo de la energía que nos rodea en Canarias, tanto en naturaleza como humanamente». Resume la exposición como un conjunto profundamente íntimo, «once obras que resumen lo que me hace crecer como persona», declara.

Seis lienzos recogen arboledas y flores de barrancos y presas; los otros cinco son marinas inspiradas «en los paisajes y frescura del mar». Toda la serie parte de escenarios reales de Gran Canaria, reinterpretados desde diferentes enfoques estéticos que la artista ha incorporado a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, dos hacen referencia directa a su municipio natal. Concretamente, plasma dos de Pozo Izquierdo, «un sitio único donde recargar baterías. Y con unos paisajes marinos espectaculares».