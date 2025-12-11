Cuando la noche volvió a brillar: la cena que unió a quienes hicieron historia en La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club

Lo que comenzó como un encuentro entre antiguos compañeros del mundo de la noche se ha convertido, quince años después, en un evento esperado, emotivo y lleno de significado.

La XV cena de Navidad de los Amigos de La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club reunió en el restaurante-terraza Embarcadero a quienes fueron protagonistas de la vida nocturna capitalina en sus años dorados.

Fue una velada marcada por la música, los abrazos, los recuerdos compartidos y un espíritu de comunidad que se ha mantenido vivo más allá del tiempo y las pistas de baile.“Ha sido, sin duda, la mejor cena de Navidad que hemos celebrado hasta hoy. No puedo estar más feliz ni más agradecido”, confesó Miguel Pérez, uno de los organizadores del evento, emocionado por el reencuentro.

Un reencuentro lleno de historia

Bajo el lema de la amistad y el recuerdo, el grupo formado por antiguos clientes, trabajadores, artistas y DJ’s de míticos locales como La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club, celebró no solo la Navidad, sino también una época que marcó la vida de muchos en Las Palmas.

El encuentro en el restaurante Embarcadero fue posible gracias a la colaboración de todo un equipo que cuidó cada detalle. Rafael, propietario del local; Víctor, jefe de administración; el maître Bruno y su equipo de camareras y camareros ofrecieron un servicio impecable que acompañó a la perfección la emoción de la noche.

Colaboradores que hacen familia

A lo largo del evento, el organizador quiso agradecer la implicación de múltiples personas que aportaron su tiempo y creatividad. Entre ellos, José Márquez Aguilar, encargado de los carteles y la lotería; José Tepepa Fleitas, siempre dispuesto a ayudar; José Manuel Santana Herrera (Pepe de Las Cañas); Adela Codina, autora del centro de mesa; y Mariam, encargada de relaciones públicas y moderación.

También destacó el papel de las “cabezas de mesa”, figuras clave para coordinar cada rincón del salón: Lupe Sosa, Marisa Guapetona, Domingo Santana, Isabel Barragans, Sally, Ana Gil, Rosi Armas, Felipe Cruz, Esther Méndez, M. Teresa Alí, José Mª Gil, Máximo Santana, Carmen González, entre otros.

De las pistas al presente: quince años de amistad

El grupo Amigos de La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club nació hace más de una década con un objetivo claro: mantener viva la memoria de una generación que construyó el alma nocturna de la ciudad. Muchos fueron clientes de aquellos locales míticos. Otros, camareros, porteros, músicos o promotores.

Todos compartieron una época única de esplendor turístico, alegría contagiosa y noches sin reloj. Hoy, quince años después de su primera cena, siguen reuniéndose con la misma ilusión. “Estamos más vivos que nunca”, resumió el organizador.

Brindis, amor y memoria

Uno de los momentos más emocionantes fue el brindis por el reciente matrimonio de Nuria Bernades y Alfredo Quevedo, a quienes se dedicó la canción “Hasta mi final”, de IL DIVO. “Nos demostraron que para el amor no hay edad”, dijo el organizador.

También se rindió homenaje a Esther Méndez, hermana del gran diseñador de Carnaval, ganador de trece premios, cuya presencia recordó el vínculo entre esta comunidad y las fiestas más icónicas de la ciudad.

Tradicional cena de navidad de los amigos de La Cacatúa, Saxo, Can, Wilson y El Coto / LP/DLP

Regalos, sorteos y viajes a Lanzarote

El evento incluyó sorteos con regalos especiales. Rafa Bello, propietario del Grupo Arcocíris, ofreció un viaje a Lanzarote para dos personas con hotel incluido junto a la playa del Reducto. También aportó un photocall y obsequios para los asistentes.

Rosa Delia sumó packs de vinos y cavas, mientras que el restaurante Embarcadero entregó una cena para dos personas valorada en cien euros. La artista Paqui Acosta donó uno de sus cuadros.

La música, como no podía ser de otra manera, fue protagonista. El showman Carmelo Torres y los DJs Marco Medina y René Domínguez pusieron a bailar al salón entero, con una selección que recorrió décadas de fiesta. Alberto, de la empresa SONI2, coordinó la luminotecnia, convirtiendo el espacio en una pista donde el pasado y el presente bailaron juntos.

Entrega viaje a Lanzarote / LP/DLP

Un deseo común para el nuevo año

La noche terminó con palabras de gratitud y un deseo que resonó entre todos los asistentes: “Feliz Navidad, salud, alegría y prosperidad para el 2026. Seguimos juntos”.

Y así, los amigos de La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club cerraron su XV cena sabiendo que la memoria compartida también se celebra con música, abrazos y una copa al cielo.