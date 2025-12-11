Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome barco Puerto Las PalmasTiempo Aemet CanariasMaria Corina MachadoAcoso a una menorUD Las PalmasConcejal Alexis RodríguezSecuestro en Gran Canaria
instagramlinkedin

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada al Teatro Juan Ramón Jiménez por motivos meteorológicos

Los ecos populares de Non Trubada suenan en el Pueblo Canario

Los ecos populares de Non Trubada suenan en el Pueblo Canario

La Provincia

La Provincia

Telde

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación.

El evento se mantiene a la misma hora, pero pasará a celebrarse en el Teatro Juan Ramón Jiménez, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico, y asegurando el desarrollo del concierto en las mejores condiciones.

La entrada continuará siendo libre, manteniendo el carácter abierto y accesible que caracteriza la programación cultural del municipio.

La Concejalía de Cultura agradece la comprensión de la ciudadanía ante este ajuste necesario y anima al público a disfrutar de una velada musical especial en un espacio seguro y acondicionado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  4. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  5. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  6. Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
  7. El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
  8. Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla

Las Palmas de Gran Canaria adjudica el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio por 34,5 millones

Las Palmas de Gran Canaria adjudica el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio por 34,5 millones

Aplazado el juicio contra los acusados de prostituir a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés

Aplazado el juicio contra los acusados de prostituir a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada al Teatro Juan Ramón Jiménez por motivos meteorológicos

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada al Teatro Juan Ramón Jiménez por motivos meteorológicos

Tres robos en una semana y un detenido: así asaltaron un centro de enseñanza en Agüimes

Tres robos en una semana y un detenido: así asaltaron un centro de enseñanza en Agüimes

Operativa crítica en el Puerto de Las Palmas: así se gestionan los contenedores del 'One Continuity'

Operativa crítica en el Puerto de Las Palmas: así se gestionan los contenedores del 'One Continuity'

Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias

Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

¡Barbería Kreccy Pel llega con fuerza a Las Palmas de Gran Canaria!

Tracking Pixel Contents