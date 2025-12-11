El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada al Teatro Juan Ramón Jiménez por motivos meteorológicos
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación.
El evento se mantiene a la misma hora, pero pasará a celebrarse en el Teatro Juan Ramón Jiménez, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico, y asegurando el desarrollo del concierto en las mejores condiciones.
La entrada continuará siendo libre, manteniendo el carácter abierto y accesible que caracteriza la programación cultural del municipio.
La Concejalía de Cultura agradece la comprensión de la ciudadanía ante este ajuste necesario y anima al público a disfrutar de una velada musical especial en un espacio seguro y acondicionado.
