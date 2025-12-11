Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome barco Puerto Las PalmasTiempo Aemet CanariasMaria Corina MachadoAcoso a una menorUD Las PalmasConcejal Alexis RodríguezSecuestro en Gran Canaria
instagramlinkedin

Un enfermero del SUC guía a unos padres de Gran Canaria para salvar la vida de su bebé con teleasistencia

La intervención del 112 permitió a los padres aplicar maniobras de reanimación antes de la llegada de los sanitarios

Victor Manuel Suárez , enfermero coordinador SUC

Victor Manuel Suárez , enfermero coordinador SUC / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un bebé de apenas un mes de edad logró ser reanimado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, gracias a la rápida intervención de sus padres bajo la teleasistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El suceso tuvo lugar a las 22:00 horas del pasado miércoles, 3 de diciembre, cuando el 112 Canarias recibió una llamada de alerta en la que los progenitores informaban de un atragantamiento. El enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez, determinó mediante sus preguntas que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a guiar a los padres en maniobras de reanimación básicas, indicándoles cómo realizar compresiones torácicas mientras llegaban los servicios de emergencia.

Desde la sala operativa se activaron tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una básica, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona, quienes fueron trasladados al lugar por la Policía Local.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que los padres habían logrado revertir la parada y que el bebé respondía a estímulos, como la apertura ocular y el llanto. Una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Noticias relacionadas y más

El enfermero coordinador destacó la actitud de los progenitores, que mantuvieron la calma y siguieron con precisión cada indicación, lo que resultó clave para salvar la vida del menor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  4. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  5. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  6. El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
  7. Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla
  8. Feria del Aguacate de Mogán: más de cinco mil kilos de «oro verde» se ponen a la venta en Arguineguín

Aplazado el juicio contra los acusados de prostituir a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés

Aplazado el juicio contra los acusados de prostituir a una menor tutelada en un local de Playa del Inglés

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

Un enfermero del SUC guía a unos padres de Gran Canaria para salvar la vida de su bebé con teleasistencia

Un enfermero del SUC guía a unos padres de Gran Canaria para salvar la vida de su bebé con teleasistencia

El 'renacer' del niño Elías Herrero en el hospital y el símbolo de fuerza emocional de Kirian

Tres horas y cuatro contenedores: así está siendo la delicada maniobra con el 'One Continuity' en el Puerto de Las Palmas

Tres horas y cuatro contenedores: así está siendo la delicada maniobra con el 'One Continuity' en el Puerto de Las Palmas

Cuando la noche volvió a brillar: la cena que unió a quienes hicieron historia en La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club

Cuando la noche volvió a brillar: la cena que unió a quienes hicieron historia en La Cacatúa, Saxo, Wilson, Can, Coto y Whiski Club

La Aemet activa el amarillo por oleaje y rachas de viento de 90 kilómetros por hora para el viernes en Canarias

Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»

Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
Tracking Pixel Contents