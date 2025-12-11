Un enfermero del SUC guía a unos padres de Gran Canaria para salvar la vida de su bebé con teleasistencia

Un bebé de apenas un mes de edad logró ser reanimado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, gracias a la rápida intervención de sus padres bajo la teleasistencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El suceso tuvo lugar a las 22:00 horas del pasado miércoles, 3 de diciembre, cuando el 112 Canarias recibió una llamada de alerta en la que los progenitores informaban de un atragantamiento. El enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez, determinó mediante sus preguntas que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a guiar a los padres en maniobras de reanimación básicas, indicándoles cómo realizar compresiones torácicas mientras llegaban los servicios de emergencia.

Desde la sala operativa se activaron tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una básica, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona, quienes fueron trasladados al lugar por la Policía Local.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que los padres habían logrado revertir la parada y que el bebé respondía a estímulos, como la apertura ocular y el llanto. Una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

El enfermero coordinador destacó la actitud de los progenitores, que mantuvieron la calma y siguieron con precisión cada indicación, lo que resultó clave para salvar la vida del menor.