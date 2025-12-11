Un estudio alerta de la desaparición de los sauces en el Barranco de La Mina

Un informe sobre la situación actual de Barranco de La Mina, en el municipio de San Mateo, alerta sobre el peligro de desaparición del sauce canario (salix canariensis), una especie endémica y protegida, y lo achaca al entubamiento o a las extracciones ilegales de las aguas del cauce que permitió la conservación de esa sauceda a lo largo de los siglos.

Ante el riesgo de que se continúen secando esos árboles por el desvío del agua que antes corría de forma natural por el fondo del barranco, un hecho agravado por la sequía del cambio climático, el documento recomienda mantener un caudal mínimo y permanente.

El estudio ha sido elaborado por el biólogo Alejandro Moreira Reyes, por encargo de colectivos ecologistas, y se pretende presentar como informe pericial ante la Audiencia Provincial o en el Juzgado de la capital que tiene abierto un procedimiento por las denuncias de dos presuntos delitos en la pérdida de biodiversidad en ese espacio protegido a causa del entubamiento de las aguas .

El análisis del estado actual de La Mina, en la zona del barranco que discurre desde la cumbre hasta la localidad de Las Lagunetas, se centra de forma especial en la situación de la antigua sauceda y recuerda en sus conclusiones que «el sauce canario es una especie altamente dependiente de condiciones hídricas estables y suelos húmedos».

Así, subraya el experto, «su persistencia en los ecosistemas riparios canarios está directamente vinculada al mantenimiento del régimen natural de caudales y a la conservación de los hábitats fluviales».

Por tanto, considera que «la implementación de estrategias integrales de gestión del agua, la restauración ecológica y la protección legal es imprescindible para garantizar su conservación a largo plazo».

En el estudio se constató la presencia de varios sauces ya secos. Esos ejemplares estaban datados en tiempos anteriores y formaban una sauceda en condiciones óptimas. «Todo parece indicar que el deterioro de la sauceda, que ha llevado a que los sauces se hayan secado, se deba al estrés hídrico, es decir a la falta de agua», recalca.

Como recomendaciones de gestión de ese espacio natural, el autor del trabajo propone garantizar la disponibilidad de agua mediante el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos, así como «evitar y/o revertir la canalización de cauces, restaurar la conectividad hidrológica natural, y una reforestación selectiva del material vegetal local en las zonas húmedas y degradadas».

El análisis se presentará como prueba pericial en el procedimiento en los tribunales por dos posibles delitos

El estudio del biólogo plantea, además, «un control y erradicación de especies vegetales invasoras competidoras; incorporar medidas de conservación del sauce canario en planes hidrológicos y de gestión de riesgos de inundación; y promover estudios científicos que determinen los requerimientos hídricos específicos por temporada y localización».

Respecto al sauce canario, que además de La Mina se encuentra en los barrancos de Azuaje y La Virgen, el informe especifica que entre los factores que amenazan su supervivencia está «la reducción o pérdida de caudales ecológicos por canalizaciones, entubamientos o extracciones ilegales; la alteración física de cauces y pérdida de zonas naturales de inundación; la competencia con especies exóticas o invasoras en zonas degradadas; el aumento de la aridez estacional y prolongada de sequías debido al cambio climático; y la falta de estudios específicos que definan los caudales mínimos necesarios para la especie».

Respecto a los requerimientos hídricos, resalta que el salix canariensis «requiere suelos saturados o húmedos de forma constante, por lo que se localiza principalmente en fondos de barrancos, nacientes, fuentes y márgenes de cursos de agua con caudales ecológicos permanentes o semipermanentes».

Por último, advierte de que la especie no tolera periodos prolongados de déficit hídrico, pues la pérdida de humedad edáfica provoca un rápido deterioro fisiológico, aunque sí es resistente a los encharcamientos.