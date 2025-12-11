Juzgan a dos hombres por golpear a los policías que les echaron de una churrería de Moya
La Fiscalía pide dos años de cárcel al considerar que cometieron delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones leves
La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo martes a dos hombres acusados de golpear a un policía local y a tres guardias civiles que les intentaron echar de una churrería de Moya por molestar a los clientes el tres de octubre de 2020. La Fiscalía pide dos años de cárcel al considerar que sus hechos son constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad y tres de lesiones leves.
El escrito de acusación se dirige contra J. O. L. y C. O. L., que durante las horas centrales del día acudieron a la cafetería y bebieron alcohol. Pasadas unas horas, molestaron a los clientes y trabajadores, por lo que se les pidió que abandonaran el local.
En varias ocasiones se personaron la Policía Local y la Guardia Civil, pero estos continuaban con sus actitudes en cuanto se marchaban. Sobre las 20:00 horas, tres guardias civiles volvieron a requerirles que no volvieran a entrar, pero J. O. L. presuntamente les ignoró y lanzó un puñetazo al agente que le intentó sacar. Después, según la Fiscalía, lo agarró de la ropa un policía local y se zafó, haciéndole caer.
Patadas y puñetazos a los agentes
A la salida, otros dos agentes lo redujeron y le colocaron los grilletes, momento en el que le dio una patada en la rodilla a uno de los intervinientes. Su amigo C. O. L. supuestamente se acercó de igual forma y pateó al cuarto policía.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
- Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
- El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla