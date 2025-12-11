Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juzgan a dos hombres por golpear a los policías que les echaron de una churrería de Moya

La Fiscalía pide dos años de cárcel al considerar que cometieron delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones leves

Entrada a los aparcamientos Nuevos Juzgados situados frente a la Ciudad de la Justicia. / LA PROVINCIA/DLP

Entrada a los aparcamientos Nuevos Juzgados situados frente a la Ciudad de la Justicia. / LA PROVINCIA/DLP

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo martes a dos hombres acusados de golpear a un policía local y a tres guardias civiles que les intentaron echar de una churrería de Moya por molestar a los clientes el tres de octubre de 2020. La Fiscalía pide dos años de cárcel al considerar que sus hechos son constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad y tres de lesiones leves.

El escrito de acusación se dirige contra J. O. L. y C. O. L., que durante las horas centrales del día acudieron a la cafetería y bebieron alcohol. Pasadas unas horas, molestaron a los clientes y trabajadores, por lo que se les pidió que abandonaran el local.

En varias ocasiones se personaron la Policía Local y la Guardia Civil, pero estos continuaban con sus actitudes en cuanto se marchaban. Sobre las 20:00 horas, tres guardias civiles volvieron a requerirles que no volvieran a entrar, pero J. O. L. presuntamente les ignoró y lanzó un puñetazo al agente que le intentó sacar. Después, según la Fiscalía, lo agarró de la ropa un policía local y se zafó, haciéndole caer.

Patadas y puñetazos a los agentes

A la salida, otros dos agentes lo redujeron y le colocaron los grilletes, momento en el que le dio una patada en la rodilla a uno de los intervinientes. Su amigo C. O. L. supuestamente se acercó de igual forma y pateó al cuarto policía.

