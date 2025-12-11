Más de medio millón de euros para rehabilitar 26 viviendas protegidas en Artenara

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias aprueba técnicamente el proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas protegidas de promoción pública en la urbanización La Atalaya, en el municipio grancanario de Artenara.

Las obras de reforma de equipamientos básicos cuentan con un presupuesto de 530.157,28 euros, y están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation EU.

Accesibilidad

El objetivo de la intervención es mejorar la eficiencia energética, el confort y la accesibilidad de las viviendas, reforzando así la política del Gobierno de Canarias de rehabilitación de edificios públicos.

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

Esta actuación forma parte de un programa más amplio de rehabilitación de viviendas protegidas, que incluye doce grupos de residencias en varios municipios de la provincia de Las Palmas, como Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo y Tías.