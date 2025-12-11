Más de medio millón de euros para rehabilitar 26 viviendas protegidas en Artenara
El proyecto del Gobierno de Canarias incluye la renovación de instalaciones eléctricas, fontanería y climatización, en una actuación que forma parte de un programa más amplio
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias aprueba técnicamente el proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas protegidas de promoción pública en la urbanización La Atalaya, en el municipio grancanario de Artenara.
Las obras de reforma de equipamientos básicos cuentan con un presupuesto de 530.157,28 euros, y están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation EU.
Accesibilidad
El objetivo de la intervención es mejorar la eficiencia energética, el confort y la accesibilidad de las viviendas, reforzando así la política del Gobierno de Canarias de rehabilitación de edificios públicos.
El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.
Esta actuación forma parte de un programa más amplio de rehabilitación de viviendas protegidas, que incluye doce grupos de residencias en varios municipios de la provincia de Las Palmas, como Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo y Tías.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
- La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
- El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla