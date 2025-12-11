Mogán usa el ajedrez para apoyar al alumnado con neurodiversidad

El Ayuntamiento de Mogán ha lanzado la tercera edición del proyecto 'Ajedrez y TEA', una iniciativa que utiliza el ajedrez como herramienta educativa inclusiva. Este programa está especialmente diseñado para atender al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a aquellos con Necesidades de Apoyo Educativo Específico (NEAE) en el municipio.

El objetivo central del proyecto es proporcionar formación especializada al profesorado para que puedan integrar con éxito la metodología del ajedrez en el aula para facilitar el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes.

Formación docente especializada en ajedrez

Esta tercera edición comenzó este miércoles y jueves con la fase formativa en el IES Arguineguín-Lidia Pulido. En ella participan una decena de docentes procedentes de los diversos centros educativos de Mogán para fortalecer sus capacidades pedagógicas.

La capacitación intensiva, que suma 10 horas, es impartida por el creador del método, el doctor en Psicología José Francisco Suárez Roa, presidente del Comité Técnico de Monitores y Entrenadores de la Federación Española de Ajedrez e impulsor del Programa ERASMUS Infinite.

Ajedrez y neurodiversidad

El doctor Suárez Roa es el responsable del diseño de los materiales especializados que se emplean en el proyecto: desde pictogramas y tableros adaptados hasta tarjetas visuales, rutinas y apoyos específicos, todos pensados para que el profesorado pueda replicar las actividades de forma sencilla y estructurada en el aula.

«Se ha convertido en un proyecto reconocido internacionalmente», destacó Suárez Roa, informando que la metodología fue galardonada en 2024 como proyecto piloto a nivel internacional, tanto en Canarias como en Baleares. Según el experto, esta metodología es fundamental porque aborda desde un enfoque lúdico aspectos clave para el desarrollo cognitivo y formativo del alumnado con diversidad funcional.

Implementación práctica y apoyo local

El programa formativo se ha organizado en dos sesiones progresivas, diseñadas para que los docentes adquieran la seguridad y la estructura necesarias para aplicar la metodología de forma efectiva.

Una vez finalizada la formación teórica, el proyecto avanzará a su fase práctica. En esta etapa, el profesorado aplicará directamente la metodología del ajedrez con sus estudiantes. Contarán con el apoyo constante y la colaboración del club de ajedrez CEMENA para la implementación en los centros educativos.

Financiación para proyectos educativos inclusivos

El desarrollo de esta crucial iniciativa por parte del Ayuntamiento de Mogán es posible gracias a una subvención de 4.000 euros otorgada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Esta ayuda está destinada a la realización de proyectos educativos y de apoyo escolar durante el curso 2025/2026 para asegurar la continuidad de la educación inclusiva en Mogán.