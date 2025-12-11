El presupuesto de ocho millones de Valleseco prevé habilitar en 2026 más aparcamientos

El Ayuntamiento de Valleseco tiene previsto aprobar en el pleno extraordinario previsto para este viernes el presupuesto de 2026, que asciende a poco más de ocho millones de euros, y con un incremento del 4,85% sobre la cantidad que había sacado adelante hace apenas seis meses para el ejercicio en vigor. Entre las inversiones propias previstas se incluye la compra de solares en el barrio de Madrelagua para aparcamientos y espacios de uso público, y el proyecto para habilitar estacionamientos en el CEO Valleseco.

El grupo de gobierno aprobó en junio las cuentas municipales para este año 2025, dotado con casi 7,8 millones de euros, con un incremento económico respecto al ejercicio anterior de 432.168,18 euros (un 5,95% más), sin contar la dotación de la empresa pública municipal Somdevalle. Medio año después tramita las nuevas partidas que entrarán en vigor a comienzo del nuevo año para que permanezcan vigentes a lo largo del nuevo ejercicio económico de 2026.

Ocio

El presupuesto que irá a pleno asciende a 8.064.201,80 de euros, que incluye en gran parte el pago de las nóminas de la plantilla municipal. Mientras, el capítulo de inversiones reales asciende a 228.500 euros, que representa el 2,83% del presupuesto de gastos, y se financiará con fondos propios, incrementando el crédito en algo más de la mitad respecto al ejercicio precedente.

En este capítulo, el plan incorpora una partida de 120.000 euros para la compra de solares en Madrelagua. El alcalde, José Luis Rodríguez, manifiesta que estos terrenos se destinarán sobre todo a aparcamiento y espacios de ocio, y que estaban contemplados ya en el planeamiento municipal como espacios libres, por lo que sus propietarios han solicitado después de cinco años la ejecución de la compra por parte del Ayuntamiento de Valleseco.

A esta cantidad se incorpora otra asignación de 65.000 euros para el proyecto del aparcamiento del CEO Valleseco, a lo que se suman dos asignaciones de 20.000 euros en total para adquirir mobiliario en distintos departamentos, 17.280 euros para asuntos informáticos en distintas partidas y 6.220 euros para maquinaria e instalaciones.

'Ecoliving'

Estas inversiones se realizan con fondos propios, ajenos a las subvenciones previstas para acometer otros proyectos estratégicos como la ampliación de la residencia de mayores y el ‘ecoliving’, que financiarán otras Administraciones.

El alcalde destaca que «cada euro está orientado a fortalecer los servicios públicos, ampliar la inversión en obras municipales, reforzar las políticas sociales y continuar impulsando el desarrollo local».

José Luis Rodríguez añade que el documento «mantiene la estabilidad presupuestaria y permite planificar actuaciones de impacto en beneficio de toda la población».

El Ayuntamiento destaca que se trata del presupuesto más elevado de historia. Y «está diseñado para responder a las necesidades reales de Valleseco y para seguir avanzando hacia un municipio más moderno y eficiente».