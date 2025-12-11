Santa Lucía de Tirajana celebra 61 años de hermanamiento con Suecia en el recibimiento a las Lucías canaria y sueca

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, presidió este jueves un emotivo recibimiento en las oficinas municipales para la Lucía canaria y la Lucía sueca, figuras centrales de las fiestas patronales que este año conmemoran el 61º aniversario del hermanamiento entre el municipio grancanario y la ciudad sueca de Luleå.

El primer edil dio la bienvenida a las representantes de la tradición y destacó el orgullo y la responsabilidad que ambas comparten como abanderadas de las celebraciones de sus pueblos. Este histórico vínculo, que se remonta a seis décadas, comenzó con el encuentro casual entre un capitán de la Marina Mercante sueco y la procesión de Santa Lucía en las calles del municipio.

El alcalde Francisco García reiteró su agradecimiento a la delegación sueca por su presencia y remarcó que «no todos los pueblos pueden decir que mantienen tradiciones que duran ya seis décadas», un hecho que mantiene vivas las costumbres locales y el simbolismo del hermanamiento.

Presencia sueca y actos centrales

La delegación sueca estuvo representada por Inger Boström, del Ayuntamiento de Luleå, y Katarina Falk, profesora de la Lucía y representante del instituto de música. La Lucía sueca de este año, Juliana Correa Moreira, y su padre, Leonardo Moreira, también estuvieron presentes en el acto, al igual que la representante canaria, Lucía González Ramírez. Ambas expresaron su gran ilusión por compartir una tradición que consideran engrandece al pueblo.

El sábado 13 de diciembre será el Día Grande de las fiestas patronales. A las 11:00 horas, en el Salón de Plenos, la Corporación Municipal, autoridades y la Comisión de Fiestas ofrecerán la recepción oficial a la Lucía Sueca y la Lucía Canaria. Posteriormente, participarán en la misa, la procesión y la ceremonia de la ofrenda en la puerta de la Iglesia de Santa Lucía.

Agenda festiva del fin de semana

Los actos festivos continúan con una intensa programación: