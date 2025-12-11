Santa Lucía de Tirajana celebra 61 años de hermanamiento con Suecia en el recibimiento a las Lucías canaria y sueca
El sábado 13 de diciembre, la Corporación Municipal ofrecerá una recepción oficial a las Lucías, que participarán después en la misa, la procesión y la ofrenda en las fiestas patronales del municipio
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, presidió este jueves un emotivo recibimiento en las oficinas municipales para la Lucía canaria y la Lucía sueca, figuras centrales de las fiestas patronales que este año conmemoran el 61º aniversario del hermanamiento entre el municipio grancanario y la ciudad sueca de Luleå.
El primer edil dio la bienvenida a las representantes de la tradición y destacó el orgullo y la responsabilidad que ambas comparten como abanderadas de las celebraciones de sus pueblos. Este histórico vínculo, que se remonta a seis décadas, comenzó con el encuentro casual entre un capitán de la Marina Mercante sueco y la procesión de Santa Lucía en las calles del municipio.
El alcalde Francisco García reiteró su agradecimiento a la delegación sueca por su presencia y remarcó que «no todos los pueblos pueden decir que mantienen tradiciones que duran ya seis décadas», un hecho que mantiene vivas las costumbres locales y el simbolismo del hermanamiento.
Presencia sueca y actos centrales
La delegación sueca estuvo representada por Inger Boström, del Ayuntamiento de Luleå, y Katarina Falk, profesora de la Lucía y representante del instituto de música. La Lucía sueca de este año, Juliana Correa Moreira, y su padre, Leonardo Moreira, también estuvieron presentes en el acto, al igual que la representante canaria, Lucía González Ramírez. Ambas expresaron su gran ilusión por compartir una tradición que consideran engrandece al pueblo.
El sábado 13 de diciembre será el Día Grande de las fiestas patronales. A las 11:00 horas, en el Salón de Plenos, la Corporación Municipal, autoridades y la Comisión de Fiestas ofrecerán la recepción oficial a la Lucía Sueca y la Lucía Canaria. Posteriormente, participarán en la misa, la procesión y la ceremonia de la ofrenda en la puerta de la Iglesia de Santa Lucía.
Agenda festiva del fin de semana
Los actos festivos continúan con una intensa programación:
- Viernes, 12 de diciembre (Víspera de Santa Lucía): A las 20:00 horas, tendrá lugar la Procesión nocturna de Santa Lucía. Previamente, a las 17:00 horas, se recibirá a la Banda Aborigen con un pasacalle, y a las 21:15 horas, los peregrinos llegarán a la plaza para el recibimiento de “La Luz” a Santa Lucía. La noche culminará con el espectáculo musical “Aníbal & La Jalada” a las 21:30 horas.
- Sábado, 13 de diciembre (Día Grande): Además de los actos con las Lucías, el día comenzará a las 07:00 horas con la Diana Floreada y a las 09:00 horas se abrirá la Feria Exposición de Ganado en el local anexo al Polideportivo Municipal.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
- La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
- El restaurante italiano que arrasa en Gran Canaria: su pizza con salsa bearnesa es uno de las más famosas de la isla
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla