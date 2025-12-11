Así será este fin de semana en Canarias con la borrasca Emilia: cóctel explosivo de lluvia, viento, nieve, y fuerte oleaje

Un cóctel explosivo de lluvia intensa, rachas de viento que podrían rozar los 90 kilómetros por hora, nieve en las cumbres, olas de hasta siete metros de altura y tormentas eléctricas se prepara para sacudir el Archipiélago este fin de semana con la llegada de la borrasca Emilia. El frente frío, gestado en las aguas del Atlántico, comenzará a adentrarse en las islas a partir del mediodía de este viernes y dejará un panorama inestable hasta el domingo, un aviso claro de que el invierno ha decidido por fin dejarse notar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso naranja en el sur de Tenerife y en La Gomera por fenómenos costeros adversos a partir de las 15.00 horas, con rachas de viento que superarán los 74 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar los cinco metros de altura. En el resto del Archipiélago se encuentra en aviso amarillo por vientos cercanos a los 65 kilómetros por hora y por un fuerte oleaje del mismo alcance, una combinación especialmente peligrosa para las zonas costeras tras un fin de semana en el que el mar se cobró cinco vidas en menos de 24 horas en las islas.

El sábado se prevé como el día más complicado de este fin de semana con precipitaciones intensas en las medianías de las islas. Se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en el norte e interior de las islas occidentales, 40 litros por metro cuadrado en el norte de Gran Canaria y alrededor de 15 litros por metro cuadrado en el norte de las islas orientales. Las rachas de viento también se intensificarán y superarán los 100 kilómetros por hora en las cumbres de las islas occidentales y Gran Canaria, y alcanzarán los 70 kilómetros por hora en el sureste de las islas más orientales.

Nieve fugaz

Otra de las protagonistas de este temporal será la nieve, que cubrirá las cumbres con un manto de unos dos centímetros de altura en La Palma, Tenerife y Gran Canaria durante las primeras horas de la madrugada del sábado. Por este motivo, la Aemet ha activado el aviso amarillo en estas tres islas. Además, también se ha activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas en las islas orientales, Tenerife y La Palma.

Debido a la persistente inestabilidad meteorológica, el Gobierno de Canarias elevó este jueves la situación de prealerta a alerta por fenómenos costeros para los próximos días en el litoral norte de Gran Canaria y en las costas norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, instando a la población a extremar las precauciones, ya que las olas podrán alcanzar mañana los siete metros de altura.

Por otro lado, el Archipiélago experimentará un descenso de las temperaturas a partir de este viernes. En el sur de Gran Canaria las máximas no superarán los 20 grados al mediodía, mientras que las mínimas rondarán los nueve grados durante la madrugada en la cumbre. Mañana los termómetros se mantendrán relativamente estables, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas que bajarán hasta los siete grados en las zonas más altas de la isla durante la madrugada.

Bajada de temperaturas

En el resto del Archipiélago, la previsión será similar. En Tenerife, las mínimas de este viernes alcanzarán los 11 grados mientras que en las islas occidentales rondarán los 13 grados. En las islas orientales, los termómetros no bajarán de los 15 grados. En cuanto a las máximas, el mercurio no superará los 20 grados en ninguna de las islas. El sábado la situación se mantendrá, con mínimas de 9 grados en El Hierro y máximas que ascenderán hasta los 22 grados en La Gomera.

De cara al domingo la Aemet aún no ha activado ningún aviso, pero se esperan precipitaciones en todas las islas acompañadas de fuertes rachas de viento. No obstante, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso respecto a los días anteriores.