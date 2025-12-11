Tres robos en una semana y un detenido: así asaltaron un centro de enseñanza en Agüimes

Una rápida y eficaz actuación de la Guardia Civil de Agüimes ha permitido la detención de un vecino del municipio como presunto responsable de tres delitos contra el patrimonio: dos robos consumados y uno en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en el centro educativo La Casa del Maestro, que fue blanco de una cadena de asaltos entre el 1 y el 5 de diciembre.

El primer incidente se produjo durante la noche del 1 de diciembre, cuando el ahora detenido accedió al recinto escalando y forzó varias puertas interiores para sustraer seis ordenadores portátiles, proyectores y pantallas. En menos de 24 horas, el 3 de diciembre, se registró un nuevo intento de robo, que fue frustrado por el personal del centro.

El tercer asalto tuvo lugar entre la tarde del 4 y la mañana del 5 de diciembre. En esta ocasión, el delincuente volvió a hacerse con material tecnológico fundamental para las actividades docentes, repitiendo el mismo modus operandi.

El personal del centro, clave para atrapar al ladrón

La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a la observación atenta de los trabajadores del centro, que durante el segundo intento de robo no solo evitaron que se consumara el delito, sino que proporcionaron una descripción física detallada del individuo.

Con esa información, la Guardia Civil puso en marcha un seguimiento fotográfico que permitió vincular al sospechoso con los tres delitos. El 5 de diciembre por la mañana, horas después del último robo, los agentes procedieron a su detención.

Más allá del daño material, los robos afectaron de manera directa al funcionamiento del centro. Los equipos sustraídos, aunque de escaso valor comercial en el mercado ilegal, eran esenciales para la formación de los alumnos. La falta temporal de estos recursos interrumpió la actividad pedagógica y obligó a reorganizar el trabajo diario.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los centros educativos ante este tipo de delitos. La pérdida de material didáctico afecta no solo a profesores y alumnos, sino a toda la comunidad educativa, que se ve obligada a enfrentar un perjuicio desproporcionado por actos vandálicos.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes actuó con máxima celeridad, remitiendo las diligencias al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde tras la detención. El arrestado fue informado de sus derechos y será juzgado por tres delitos contra el patrimonio, dos de ellos consumados y uno en grado de tentativa.

Centros educativos, en el punto de mira

Los robos en centros de enseñanza no son nuevos, pero cada vez resultan más preocupantes por su impacto directo en el derecho a la educación. Estos espacios, pensados para el aprendizaje, la igualdad y el progreso, no suelen contar con sistemas de seguridad sofisticados, lo que los convierte en objetivos fáciles para delincuentes oportunistas.

Aunque el valor de los equipos pueda parecer bajo, su reposición no siempre es inmediata. La pérdida de ordenadores, proyectores o pantallas interrumpe clases, talleres y actividades fundamentales, afectando a decenas de estudiantes y al personal docente.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la cooperación del personal del centro, cuya actuación resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Este tipo de colaboración ciudadana es clave para reforzar la seguridad comunitaria y prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse.