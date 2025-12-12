La Aemet advierte del impacto de la borrasca ‘Emilia’ en Canarias: lluvias intensas, viento muy fuerte y nieve en cumbres

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que la borrasca ‘Emilia’ dejará este sábado un episodio de inestabilidad marcado por tormentas, chubascos fuertes y granizo en varias islas, acompañado de un descenso de temperaturas y viento de componente norte con rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los 90 km/h en vertientes este, oeste y zonas altas . En Tenerife, las cumbres registrarán nevadas que podrían acumular hasta cinco centímetros. En el mar, el temporal será significativo, con fuerza 5 a 7 arreciando a 6-8 y mar gruesa o muy gruesa, además de mar de fondo del noroeste que aumentará hasta los 4–6 metros.

Las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada y primeras horas del día, con tendencia a remitir progresivamente por la tarde. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán en la mayoría de las islas. El viento se mantendrá fuerte durante buena parte de la jornada, perdiendo intensidad al final del día.

LANZAROTE — Chubascos fuertes y tormentas durante la mañana

Cielos nubosos que evolucionarán a intervalos por la tarde. Durante la madrugada y primera mitad del día se esperan chubascos fuertes, localmente acompañados de tormenta y granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes de madrugada; girará a nordeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 12 / 19

FUERTEVENTURA — Mañana inestable con chubascos y granizo

Cielos nubosos con tendencia a intervalos por la tarde. Durante la madrugada y mañana se prevén chubascos fuertes con tormenta y granizo. Mínimas sin grandes cambios; máximas en descenso. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes de madrugada; girando a nordeste moderado por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 12 / 19

GRAN CANARIA — Tormentas, granizo y nieve en cumbres

Nubosidad abundante, más compacta en norte y este. Se esperan chubascos fuertes con tormenta y granizo, con precipitaciones en forma de nieve en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Viento del norte fuerte con rachas muy fuertes que podrán superar 90 km/h en vertientes este y oeste y zonas altas; remitirán al final del día.

Temperaturas (°C): Las Palmas 16 / 20

TENERIFE — Lluvias fuertes, granizo y nieve en cumbres centrales

Nuboso en el norte y con intervalos en el resto, aumentando por la tarde. Desde la madrugada se esperan lluvias moderadas, que desde la mañana podrán ser fuertes con tormenta y granizo, sobre todo en el norte y el área metropolitana. En cumbres centrales, nevadas con acumulaciones próximas a 5 cm. Temperaturas mínimas casi sin cambios; máximas en descenso.

Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes que podrán superar 90 km/h en vertientes este, oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 21

LA GOMERA — Chubascos fuertes en la vertiente norte

Nuboso en el norte e intervalos en el resto, aumentando por la tarde. Se prevén lluvias débiles que podrán intensificarse a chubascos fuertes con tormenta y granizo durante la mañana en la vertiente norte. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en vertientes expuestas y zonas altas.

Temperaturas (°C): San Sebastián 14 / 19

LA PALMA — Chubascos fuertes y tormentas en el norte y nordeste

Cielos nubosos en el norte e intervalos en el resto. Desde la mañana, chubascos fuertes con tormenta y granizo en zonas orientadas al norte. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en vertientes este, oeste y zonas altas del norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 18

EL HIERRO — Lluvias débiles y moderadas al final del día

Intervalos nubosos que tenderán a nuboso. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, localmente moderadas a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso. Viento fuerte del norte con rachas muy fuertes en vertientes este y oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 14