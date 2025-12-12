Agaete activa medidas ante la borrasca Emilia y suspende actos navideños
El municipio suspende los actos navideños, cierra espacios públicos y activa medidas de seguridad para proteger a la población ante el fuerte temporal
El Ayuntamiento de Agaete ha activado medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Emilia, que traerá consigo lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje. En coordinación con los protocolos de emergencia, el consistorio ha decidido posponer todos los actos previstos en el programa de Navidad hasta que mejore la situación meteorológica.
Como parte de estas acciones, se han cerrado senderos, caminos rurales y barrancos, además de suspenderse todas las actividades relacionadas con el senderismo. También permanecerán clausurados el Polideportivo Municipal, las instalaciones deportivas y otros espacios municipales, tanto interiores como al aire libre.
Asimismo, la avenida marítima, las playas, el muelle y los parques infantiles han sido cerrados al público, y se prohíbe el baño por riesgo asociado al temporal costero.
El Ayuntamiento recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar precauciones en zonas inundables o próximas al barranco, y asegurar objetos en balcones y azoteas que puedan desprenderse con el viento. La prioridad es garantizar la seguridad ciudadana durante este episodio de inestabilidad climática.
